Paola Damiani di Ranica arriva seconda al concorso canoro "Un mare di stelle" di Arenzano

Note bergamasche anche in Liguria, dove Paola Damiani di Ranica è arrivata seconda nella categoria "Inediti" al concorso canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata dall'Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune genovese. Le finali si sono svolte al Parco Figoli, con la presentazione della conduttrice radiofonica Marina Minetti.

Un trampolino di lancio

Il Concorso è rivolto ad artisti meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Più volte “Un mare di stelle” è stato trampolino di lancio per molti di loro che poi hanno calcato i palchi di importanti Festival, concorsi e talent televisivi di portata nazionale.

La giovane ha ricevuto il riconoscimento della giuria, formata dal critico musicale e scrittore Andrea Podestà, dalla giornalista Cristina Capacci, da Sara Damonte direttrice della Compagnia Sipario Strappato, dalla cantautrice Valentina Amandolese e dallo speaker radiofonico Antonio Vallarino. A convincere il suo brano "Si fa presto a dire amore" e la felicità è stata tanta: «Una serata magica - ha commentato la ragazza sui social -, dove ho avuto l'onore di conoscere dei grandi professionisti che ringrazio ancora moltissimo per avermi accompagnata in questa esperienza, dentro un ambiente così meraviglioso».

Gli altri piazzamenti

Il Concorso vuole valorizzare gli artisti emergenti e non, i musicisti, i cantautori, grazie ad una band e ad un’orchestra dal vivo, diretta quest’anno dai maestri Massimo Vivaldi, Giampaolo Caviglia e Alessandro Arbocò. Due le tradizionali categorie che si sono esibite: “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”. A vincere la categoria Inediti è stata Giorgia Varriale, che ad Arenzano gioca in casa, anche se da anni vive a Milano dove studia. Si è aggiudicata il primo premio, ovvero la produzione del brano vincitore, “Sale”, o del videoclip. terza è arrivata invece Elena Passalacqua, genovese che ha portato sul palco del Concorso la canzone “M'ama non m’ama”.

I risultati delle cover

Tra le cover, invece, a vincere è il duo "Sugarbeats" di Canelli in Provincia di Asti, che si è esibito con “La sera dei Miracoli” portato al successo da Lucio Dalla e ricevendo anche il Premio della Critica; secondo posto per lo spezzino Gregorio Imparato che ha interpretato il brano “Love in the Dark” di Adele; terza classificata la genovese Francesca Teglio, che ha cantato "The Look Of Love" di Burt Bacharach nella versione di Dusty Springfield.