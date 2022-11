Cd e tour musicale nel ricordo di Yara: il progetto degli alunni del Conservatorio

"Note di passione": questo il nome dell'articolato progetto musicale che ha coinvolto l'Associazione "La passione di Yara" Onlus e il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo. Da questa sinergia è nato un cd e un tour a tema natalizio, che ha come obiettivo quello di sostenere le iniziative dell'associazione e ricordare Yara Gambirasio, la giovane di Brembate Sopra scomparsa nel 2010 a soli tredici anni per mano di un assassino.

We love Christmas è il titolo del cd: dieci tra i più famosi brani natalizi arrangiati dal compositore emergente Daniele Fabio, eseguiti da venti giovani musicisti bergamaschi iscritti al Conservatorio di Bergamo. Una produzione artistica d'eccellenza, che ha visto la partecipazione del noto chitarrista Giulio Tampalini e del Maestro Marco Ambrosini, che ha diretto l'orchestra composta da fiati.

Il disco, registrato nei mesi scorsi al Palaspirà di Spirano al Serio grazie al sostegno di Azimut Spa, rappresenta un'occasione concreta per i giovani musicisti di registrare un prodotto editoriale, nonché vivere l'emozione di un tour musicale che si snoderà nel mese di dicembre tra le province di Bergamo, Brescia e Milano. In più, il cd sarà un segno tangibile di un lavoro che rimarrà a disposizione del Conservatorio e che diventerà così materiale didattico per gli allievi di domani.

La prima data del tour è in programma per il 30 novembre a Brescia, ma è già sold out così come il secondo appuntamento dell'1 dicembre a Bergamo, nella parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna. A seguire, i giovani si esibiranno il 9 dicembre a Stezzano nella sala Eden, il 17 dicembre a Brembate Sopra (proprio nel Palazzetto dello Sport "simbolo" della vicenda di Yara) e il giorno successivo a Val Brembilla nella Sala della comunità.

Il tour tornerà successivamente a Brescia il 20 dicembre nella chiesa di San Bartolomeo, a Gorle il 21 dicembre presso il Cineteatro Sorriso e a Spinone al Lago il 23 dicembre, nella chiesa San Pietro in Vincoli. Tutte le esibizioni saranno a ingresso libero e sarà possibile acquistare il cd in loco oppure sulle piattaforme online al prezzo di dieci euro. Il ricavato andrà a finanziare le attività dell'associazione "La passione di Yara", nata nel 2015 in memoria della giovane di Brembate che da anni collabora con il Conservatorio di Bergamo nell'organizzazione di borse di studio.

Il 16 dicembre, invece, Conservatorio e La passione di Yara saranno protagonisti del Concerto di Natale del Consiglio Regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli.