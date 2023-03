Da Sanpellegrino e Uniacque un sistema filtrante per le sorgenti Nossana e Boione

La Sanpellegrino ed Uniacque realizzeranno in collaborazione un sistema filtrante per migliorare la qualità dell’acqua delle sorgenti di Boione, nel paese della Val Brembana, e a Nossana in Val Seriana, che è anche la fonte principale di Bergamo. L’annuncio da parte dell’azienda e dell’ente è arrivato oggi (mercoledì 22 marzo) da Ruspino, in occasione del World Water Day per il risparmio delle risorse idriche.

Si tratta di un progetto che, se portato a termine, permetterà con la sua tecnologia di trattare la torbidità delle acque raccolta, in modo tale da evitare, nel corso di precipitazioni intense, di rimanere con le sorgenti Boione e Nossana temporaneamente inutilizzabili, rimanendo quindi compromessi nell’approvvigionamento idrico dell’area.

«Siamo fermamente convinti che le sfide più grandi del pianeta siano strettamente legate tra di loro, e proprio per questo abbiamo scelto di adottare un approccio per contrastare il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità – ha dichiarato Fabiana Marchini, responsabile sostenibilità del Gruppo Sanpellegrino – . È in questa prospettiva che va letto il nostro impegno per una gestione responsabile e sostenibile dell’acqua attraverso progetti di ampio respiro che mirano a prendersi cura delle aree naturali e dei bacini idrici correlati e a rigenerare i cicli idrologici e gli ecosistemi dei territori in cui siamo presenti».

La fonte Nossana è, infatti, la più importante della nostra provincia nonché una delle principali della Lombardia, con oltre trecentomila persone servite in tutto. La rigenerazione dell’acqua sorgiva, che coinvolge un volume pari a 3,8 milioni di metri cubi, oltre a garantire un approvvigionamento affidabile, eviterà di dover ricorrere a prelievi aggiuntivi di acqua dalle falde.