Le bellissime foto di Bergamo che brilla per il Natale. Il punto più bello è il Sentierone

di Angela Clerici (foto di Devid Rotasperti)

Siamo in pieno Avvento, abbiamo superato l’Immacolata, tutte le luci di Natale si sono accese, i mercatini hanno aperto i battenti, gli alberi di Natale sono pronti. E ci sono anche i presepi, nelle case e nelle chiese, ma anche nel centro città grazie alla capanna de L’Eco di Bergamo che da settant’anni in piazza Vittorio Veneto dice alla città che il Natale prima di tutto è la nascita di un bambino.

Negli ultimi anni, Bergamo si è rivestita di luce come non mai, accanto alla capanna è apparso un grande albero di Natale, acceso il 4 dicembre, è arrivata la grande ruota panoramica ad affiancare la giostra planata accanto al Sentierone una ventina di anni fa.

L’albero di Natale proviene dal giardino della biblioteca di Gorno, dove non poteva più stare perché pericoloso. Il sindaco del paese, Giampiero Calegari, nonché presidente della Comunità montana della Val Seriana, ha deciso di regalarlo al Comune di Bergamo.

La tendenza è quella di accrescere le attrattive e di anticipare il periodo prenatalizio. Succede così ovunque. Le luci sono state accese a inizio dicembre, le si trova in molti luoghi, dal centro a Borgo Santa Caterina, a Borgo Palazzo, a Città Alta.

Per risparmiare energia, non resteranno accese per tutta la giornata, ma soltanto per alcune ore e delle file di lampadine sono state sostituite da lucide sfere rosse. La settimana scorsa Borgo Santa Caterina ha ospitato un mercatino di Natale per un giorno su iniziativa dei commercianti del quartiere, insieme a Comune, Duc (Distretto urbano del commercio ed Eventificio Srl); a Boccaleone, la Rete di quartiere invita i cittadini a esporre per le vie alberi di Natale che possano venire addobbati da chiunque lo desideri.

Il Natale è arrivato anche in Città Alta, con (...)

