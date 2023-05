Turismo, Bergamo ancora nella top ten italiana del The Guardian

C'è anche Bergamo tra le città consigliate dai lettori del The Guardian, noto quotidiano britannico. Tra le strade acciottolate di Crema, le vacanze romane a Minturno, splendidi panorami e gustosi piatti friulani e prati verdeggianti in Valtellina, si fa strada anche il capoluogo orobico, in "accoppiata" con la vicina Lecco, distante solamente «una breve (e a un prezzo ragionevole) corsa in treno».

«For Italian culture and scenery without the hordes, you’d struggle to do better than a twin-centre break of Bergamo and Lecco - si legge nell'articolo, a firma della lettrice Samantha Park -. The former with its Città Alta neighbourhood, then the medieval marvels of Bergamo’s Città Bassa and the fabulous Accademia Carrara».

Che tradotto significa: «Per godere di cultura e di uno scenario tutto italiano senza orde di turisti, niente è meglio di una pausa nei due centri di Bergamo e Lecco. La prima (Bergamo, ndr) con il suo quartiere di Città Alta, le meraviglie medievali della Città Bassa e la favolosa Accademia Carrara».

Non è la prima volta che la nostra città viene nominata nel The Guardian. Lo scorso marzo, infatti, aveva parlato del treno tra Milano e Bergamo, raccontato come un vero e proprio tratto ferroviario da "favola": «Il treno da Milano a Bergamo, un viaggio di poco meno di un'ora, offre una vera e propria panoramica dell'Italia - scriveva il quotidiano -. Non è il più bello dei percorsi, ma è affascinante per la vastità dei suoi paesaggi».

Gli altri luoghi ed esperienze italiane consigliate

Non solo Bergamo: i lettori del The Guardian hanno consigliato altre località mozzafiato in tutta la penisola. Piccole gemme (turistiche) ancora da scoprire. A partire da Castelmezzano, in Basilicata, dove si trova la famosa zip-line "Volo dell'Angelo", attraversando più volte la Lombardia (Crema, Bergamo, Lecco e la Valtellina con i suoi pizzoccheri), passando per il Friuli-Venezia Giulia, poi Minturno - in Lazio -, aperitivi in Liguria, fino agli scenografici trulli ad Alberobello e infine Ravello, considerata una delle città meno visitate della costiera amalfitana, seppur ugualmente bella.

A vincere la "competizione" tra i suggerimenti dei lettori è stata Avigliana, cittadina a circa trenta minuti da Torino che grazie all'Abbazia di San Michele, il centro storico e il portico medioevale, offre tutto ciò di cui un turista ha bisogno per passare una bella giornata fuori porta.