Servizio civile nazionale: in Lombardia 251 posti disponibili nella Croce Rossa

come candidarsi

I giovani interessati, co un'età compresa tra i 18 e i 28 anni, possono fare domanda fino alle 14 di giovedì 10 febbraio

Sono 251 i posti messi a disposizione in Lombardia per prestare servizio civile nella Croce Rossa. I giovani tra i 18 e i 28 anni possono, grazie a una proroga, presentare la propria candidatura fino alle 14 di giovedì 10 febbraio.

Gli aspiranti operatori parteciperanno alla selezione per il progetto, che durerà 1 anno e avrà un rimborso mensile di 444,30 euro. I giovani selezionati verranno formati e impiegati in attività di sostegno alle comunità e alla popolazione.

In Lombardia le aree di intervento riguardano diversi ambiti, tra cui il supporto a pazienti in fase terminale, o affetti da patologie invalidanti (temporaneamente o permanentemente), oppure persone in condizione di disagio ed esclusione sociale. Ma anche la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, attività d’informazione.

Quella del servizio civile nella Croce Rossa Italiana rappresenta un'importante occasione per crescere, confrontandosi e conoscendo diverse realtà attraverso l’aiuto. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile collegarsi al SEGUENTE LINK.