Claudia, bergamasca d’adozione che suona il violino a X Factor (e vuole Sanremo)

Forse non tutti sanno che nel migliore talent musicale della televisione, nonché il più noto, si suona dal vivo. X Factor ha anche un quartetto d’archi, con un primo violino che arriva da Bergamo, e ancor prima dalla Calabria: Claudia Mallamace, 23 anni. Ma anche Italia’s got talent, in onda sulle reti Mediaset, non è da meno. E infatti Claudia suona anche lei. Dovrebbe anche accompagnare Elodie nel tour primaverile (sempre se le restrizioni permetteranno di farlo, il tour).

Una storia bella, di amore per la musica, di passione perseguite con successo, quella raccontata dal Corriere della Sera Bergamo. Una storia che comincia quando Claudia aveva 12 anni: frequentava le medie a indirizzo musicale. Lì cominciò a suonare il violino affascinata da quel suono così duttile, così simile a una voce. Ha anche frequentato il Conservatorio di Reggio Calabria dopo la scuola. Poi la scelta: trasferirsi a Bergamo, sei anni fa, per diplomarsi al Conservatorio Donizetti, sotto la guida di Enrico Casazza e Gennaro Cardaropoli. Non ha finito di studiare, anzi: è iscritta a un master in viola. E nel frattempo suona per la televisione e non solo.

La formazione è quindi classica, ma la messa a terra delle sue conoscenze e del suo talento travalica i generi: del resto il violino è stato molto utilizzato nel folk, nel country, nella canzone d’autore. Dal 2017 è nell’orchestra di X Factor e può vantare anche esibizioni di notevole prestigio: nel 2018 ha accompagnato Mika e, al Mediolanum Forum, Robbie Williams, con diecimila spettatori: sembra un’altra epoca, ma del resto la pandemia non era neppure un’ipotesi, a quei tempi.

A fine mese suonerà a Italia’s got talent, in onda da febbraio. I suoi idoli? Sting e Bollani. Ora si è comprata pure un violino elettrico, perché vuole allargare i suoi orizzonti, sperimentare. Inutile dire che, con la televisione, l’abito fa il monaco eccome. E Claudia l’abito lo deve cambiare spesso, come il look, per adattarsi alle esigenze di scena. Quasi un attrice. Il suo sogno? Sedersi con i musicisti dell’Ariston, al festival di Sanremo.