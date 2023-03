Albano Sant’Alessandro piange l’ex comandante e assessore Enzo Fiocchi

Si è impegnato per la sua comunità, quella di Albano Sant’Alessandro, per 30 anni. Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo se n’è andato Enzo Fiocchi, 67 anni. Era malato da tempo.

Dal 1999 al 2014 ha guidato la Polizia dei Colli, servizio intercomunale di polizia locale. Una volta in pensione, ha ricoperto l’incarico di assessore alla Sicurezza del Comune fino al 2021, e successivamente è rimasto responsabile della Protezione civile del paese. I funerali saranno sabato alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Albano.

«Di riconoscimenti ne ho avuti tanti – ha raccontato in un’intervista del 2017 a Paesemio - ma ricordo con piacere quello di Cavaliere della Repubblica, ricevuto nel 2009, per le tante operazioni effettuate per migliorare la sicurezza del territorio. Ma ricordo anche l’encomio solenne che ho ricevuto nel 2012, per la attività di supporto alle Amministrazioni locali dei territori coinvolti negli terremoti dell’Abruzzo del 6 aprile 2009 e dell’Emilia del 20 e 29 maggio 2012. Come pure, nel 2013, il premio nazionale “Anvu: Ars Nostra Vis Urbis”, ricevuto dall’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, durante il convegno nazionale Anvu, a Jesolo (Venezia)».

Gli veniva riconosciuta professionalità e dedizione al servizio e alla polizia locale in generale. «Per uno come me, che crede fortemente nella divisa che ha indossato (e che ancora indosso), non c’era premio migliore».

Aveva anche un bel progetto, che ha iniziato a realizzarsi nel 2017: l’istituzione di una scuola permanente di protezione civile, tale da diventare un riferimento per tutta la Bergamasca. Ha firmato infatti in quei mesi una convenzione con Aifos, associazione che si occupa di formazione, con sede a Bergamo e Brescia, per far partire corsi dedicati ai cittadini e alle aziende.