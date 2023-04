Se n'è andato il giornalista dell'Isola Franco Gambirasio. Aveva appena compiuto 55 anni

Proprio ieri, sabato 8 aprile, aveva compiuto 55 anni. Aveva festeggiato in famiglia, a Carvico. La sera però, nella sua abitazione a Villa d'Adda, se n'è andato per un malore improvviso. È morto così Franco Gambirasio, 55 anni, giornalista con un lungo passato anche al Giornale di Merate e grande appassionato di storia.

Un uomo di cultura

Come riportano i colleghi di PrimaMerate, in tanti nell'Isola Bergamasca (ma non solo) ricordano Gambirasio per aver lavorato come giornalista al settimanale del gruppo editoriale Netweek, occupandosi della cronaca proprio dei territori bergamaschi.

Uomo di cultura, collezionista di libri e cimeli antichi, era un grande appassionato di storia locale. Aveva anche scritto libri e poesie e a Villa d'Adda aveva contribuito ad allestire mostre ed eventi in occasione di diverse ricorrenze (ad esempio per l'anniversario della Grande Guerra).

A Carvico, in modo particolare, era legato al circolo degli artisti del quale fanno parte alcuni fotografi, pittori, scultori e scrittori del territorio.

I funerali martedì 11 aprile

La camera ardente di Franco Gambirasio è composta nella sua abitazione di via Cadernoldo 7 a Villa d'Adda. Il funerale si terrà martedì 11 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Villa d'Adda.