Dopo Forza Italia e Cambiamo!, il bergamasco Paolo Franco passa a Fratelli d’Italia?

Da coordinatore provinciale bergamasco di Forza Italia, all’adesione al movimento Cambiamo! fondanto dal governatore lihgure Giovanni Toti con ingresso nel gruppo Misto in Regione Lombardia, fino a entrare nelle fila di Fratelli d’Italia. Potrebbe essere questo il riassunto della parabola politica dal 2019 a oggi tracciata dall’ex presidente di Uniacque e consigliere regionale originario della Val Seriana Paolo Franco.

L’indiscrezione è stata riportata da diversi media, tra cui il Corriere della Sera. L’ufficialità della notizia dovrebbe arrivare per bocca della senatrice Daniela Santanchè, che riveste anche il ruolo di portavoce regionale per il partito guidato da Giorgia Meloni.

A tal proposito, è stata convocata per lunedì 17 maggio una conferenza stampa nella sede meneghina di Fratelli d’Italia, in corso Buenos Aires a Milano, durante la quale si dovrebbe annunciare ai media l’ingresso nel partito di un nuovo componente delle istituzioni, che dovrebbe essere proprio Franco. Il politico seriano, in precedenza, era stato anche esponente di Alleanza Nazionale.