Assemblea Ordinaria Anci Lombardia in modalità telematica, sabato 27 giugno 2020

Materiali e informazioni disponibili online – ACCREDITAMENTO ENTRO SABATO 20 GIUGNO

Sabato 27 giugno 2020 si terrà l’Assemblea Ordinaria di Anci Lombardia.

La seduta si svolgerà nella modalità telematica così come previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia” che, al fine di affrontare le conseguenze legate alla diffusione del COVID-19, consente l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione (e del voto elettronico o per corrispondenza), in relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio Direttivo ha approvato un apposito regolamento per la partecipazione e lo svolgimento della Assemblea in via telematica che indica i termini per la pre-iscrizione fissati tassativamente 7 giorni prima della data di svolgimento della assemblea, le modalità di accreditamento e lo svolgimento delle attività assembleari.

L’Assemblea sarà un momento molto importante per la nostra Associazione non solo per i temi all’ordine del giorno, dai quali non potrà prescindere la situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale che tutti i Comuni stanno vivendo, ma sarà anche una prova molto ambiziosa perché permetteremo a circa 1.400 Comuni di connettersi contemporaneamente, mettendo a loro disposizione gli strumenti idonei all’espressione del proprio voto in ordine alla deliberazione in esame. Un evento telematico di imponenti dimensioni che non è mai stato realizzato da ANCI Lombardia.

In questa pagina è disponibile la lettera di convocazione inviata ai Sindaci, oltre ai materiali di approfondimento e per la gestione della partecipazione.

Vademecum attivita’ di pre-registrazione

Statuto ANCI Nazionale