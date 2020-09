Elezioni 2020 - Nota operativa Anci

In Lombardia 84 Comuni al voto

Anci ha pubblicato una nota operativa sulle modalità di svolgimento del voto dei prossimi 20 e 21 settembre che, alla luce del Dl 103/2020 e delle circolari del ministero dell’Interno in tema di sicurezza e precauzione, illustra le misure di prevenzione messe in atto per prevenire rischi di contagio da Covid 19, così da assicurare in sicurezza lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

L’Anci ha inoltre attivato online un’apposita sezione, con numeri e documenti utili sulla prossime elezioni amministrative

In Lombardia i Comuni al voto saranno 84, così suddivisi per provincia.

Provincia di Bergamo (13 comuni)

Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Sorisole, Valleve.

Provincia di Brescia (8 comuni)

Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato del Garda, Magasa, Quinzano d’Oglio, Roncadelle, Rovato, Travagliato.

Provincia di Como (10 comuni)

Asso, Campione d’Italia, Casnate con Bernate, Domaso, Lambrugo, Lipomo, Montorfano, Plesio, Turate, Valsolda.

Provincia di Cremona (3 comuni)

Corte dè Frati, Persico Dosimo, Soncino.

Provincia di Lecco (7 comuni)

Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello del Lario, Sueglio.

Provincia di Lodi (2 comuni)

Borgo San Giovanni, Santo Stefano Lodigiano.

Provincia di Mantova (5 comuni)

Castel d’Ario, Curtatone, Mantova, Monzambano, Viadana.

Città metropolitana di Milano (9 comuni)

Baranzate, Bollate, Cologno Monzese, Corsico, Cuggiono, Legnano, Parabiago, Segrate, Vittuone

Provincia di Pavia (8 comuni)

Miradolo Terme, Pieve del Cairo, Pizzale, Silvano Pietra, Vellezzo Bellini, Vigevano, Vistarino, Voghera.

Provincia di Sondrio (8 comuni)

Cercino, Civo, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Novate Mezzola, San Giacomo Filippo, Spriana, Talamona.

Provincia di Varese (11 comuni)

Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno-Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Masciago Primo, Origgio, Saronno, Somma Lombardo.

