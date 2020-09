Lago di Como: tappa a Bellagio e da Orestino per la ricetta del lavarello

Seconda tappa per la rubrica Gite in Treno in Lombardia, alla scoperta dei luoghi e dei sapori più caratteristi del territorio regionale.

Questa volta Nicole è partita da Como dove – sfruttando la convenzione di Trenord con Navigazione Laghi – si è imbarcata sul battello per visitare Bellagio, meta ogni anno di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Il Lago di Como regala moltissime ricette agli appassionati di gastronomia. A Lecco siamo andati a visitare il tempio della cucina del Lario, il ristorante Orestino, dove lo chef ci ha mostrato come si prepara il Lavarello in salsa verde.

