Testo dell’Ordinanza disponibile online

Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza 573 del 29 giugno 2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

In allegato pubblichiamo il testo del provvedimento, che sarà in vigore a partire dal 1 luglio 2020.

Ordinanza Regione Lombardia 573 del 29 giugno 2020 >> CLICCA QUI