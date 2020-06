Politiche per i giovani, Infoday venerdì 5 giugno 2020 a cura di Regione e Anci Lombardia

Tutte le informazioni per partecipare

Per rendere più concreta e incisiva la propria azione a favore dei giovani, ANCI Lombardia sta collaborando con la Regione nella realizzazione del progetto “La Lombardia è dei giovani”, la cui prima fase ha preso inizio nell’autunno 2019, con la presentazione di 37 progetti da parte dei Comuni, che hanno coinvolto moltissimi giovani e oltre 300 partner, tra scuole, enti e associazioni.

A seguito della pubblicazione del bando relativo alla Fase 2 del progetto “La Lombardia è dei giovani”, ANCI Lombardia e Regione Lombardia hanno organizzato per Venerdì 5 giugno 2020 una giornata dedicata all’informazione articolata in due sessioni: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 l’Infoday Bando, a cura di Regione Lombardia; dalle ore 16.00 alle ore 18.00 l’Infoday Forum, a cura di ANCI Lombardia.

Nella prima parte verrà presentato il bando “La Lombardia è dei giovani 2020” – Fase 2, per il quale i progetti potranno essere presentati dal 1° giugno 2020 al 31 luglio 2020.

Verranno descritte caratteristiche, risorse e opportunità offerte e verranno date le risposte ai quesiti che stanno pervenendo a Regione e ad ANCI Lombardia. L’incontro si terrà su piattaforma Webex. Per partecipare Nella locandina allegata le istruzioni per la partecipazione.

Nel corso dell’Infoday Forum, a cura di ANCI Lombardia, verranno presentati gli esiti del sondaggio “Yoursay!”, effettuato mesi fa da Regione su migliaia di giovani lombardi.

Successivamente si aprirà il Forum su “La legge regionale per i giovani: riflessioni e proposte”, con la possibilità di interventi in diretta da parte di giovani, Amministratori e non, della Presidente della Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia e del Presidente della VII Commissione consiliare regionale, che ha avviato un gruppo di lavoro in vista della nuova legge regionale. Per partecipare alla sessione dell’Infoday Forum è sufficiente collegarsi al link: https://global.gotomeeting.com/install/810029277

Durante il Forum verranno fornite le istruzioni per poter intervenire al dibattito.

Info day Bando >> CLICCA QUI

Info day Forum >> CLICCA QUI