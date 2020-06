Una terra da scoprire gustando i suoi prodotti

Il Piemonte è una terra da scoprire attraverso i suoi inimitabili prodotti, i migliori ambasciatori di una tradizione artigianale e una cultura enogastronomica creativa, profondamente radicate nella storia e nella gente. Partiamo dalle star della tavola, come il prezioso tartufo bianco d’Alba, il riso, il cioccolato, la nocciola Tonda e Gentile e una grande famiglia di prelibati formaggi Dop. Ogni provincia e città esprimono una grande storia di gusto: ad esempio Torino, capitale e culla dell’aperitivo, del gianduiotto e dei grissini; Vercelli, Novara e Biella con il placido “mare a scacchi” delle risaie, Asti, Alessandria e Cuneo con borghi, cantine e agriturismi immersi nel verde.

Il vino, poi, fa la parte del leone con 17 Docg e 42 Doc, un inestimabile tesoro in bottiglia prodotto in larga parte nei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, patrimonio mondiale Unesco. Con i suoi 43.500 ettari di vigneti il Piemonte è sinonimo di vini prestigiosi come i rossi Barolo e Barbaresco, Barbera, Ghemme, Gattinara e Brachetto d’Acqui, insieme ai bianchi Roero Arneis, Gavi, Asti Spumante e Moscato d’Asti. Un tesoro da degustare e regalarsi in ben 18.000 cantine e 14 enoteche regionali.