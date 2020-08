Ferragosto con il sole e 32/34 gradi | Previsioni meteo Lombardia

Un anticiclone africano si farà strada anche sulla nostra regione nei prossimi giorni, portando tempo soleggiato e temperature superiori alla norma. Solo oggi, venerdì 14 agosto 2020, avremo qualche nuvola di passaggio e possibili rovesci specie sulle Alpi confinali. Così l’esperto meteo Christian Brambilla.

Le previsioni: Ferragosto col sole

Venerdì: in pianura soleggiato alternato a passaggi nuvolosi più o meno spessi. Sui monti più nuvoloso specie sulle Alpi di confine dove al mattino non si esclude il rischio di qualche rovescio locale. Anche nel pomeriggio possibili locali rovesci locali su Alpi e Prealpi, ma di scarsa consistenza. Soleggiato con nuvole di passaggio in pianura. Temperature max 32/34 gradi.

Sabato – Ferragosto: soleggiato, salvo qualche nuvola innocua al primo mattino. Anche sui monti tempo per lo più soleggiato, salvo qualche nuvola in più sulle Alpi confinali. Temperature minime 22/24 gradi, max 33/35 gradi.

Domenica: soleggiato in pianura, sui monti sole con solo qualche nuvola per lo più innocua nel pomeriggio. I rovesci potrebbero comunque esserci a metà pomeriggio sulle Alpi ma isolati, deboli e di breve durata. Temperature stazionarie.