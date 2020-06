Lunghe code sulle autostrade verso la Liguria

Prima vera giornata di “esodo” dalla pianura padana verso la Liguria e gli accessi autostradali verso ma regione marittima (A6 Torino – Savona, A26 Alessandria – Genova, A7 Milano – Genova) vivono oggi, sabato 20 giugno 2020, un eccezionale aumento della circolazione.

Code sulle autostrade verso la Liguria

Traffico quindi spesso difficoltoso, anche per via di alcuni cantieri e del fatto che, a cascata, i rallentamento si ripercuotono poi anche lungo le autostrade litoranee, dove sono per altro chiusi anche alcuni caselli (fra i più problematici Genova Pegli e Genova Pra).

Insomma, un mix perfetto di concause per la “gioia” di chi sta cercando di raggiungere il mare.

Tra l’altro, ancora chiuso fino al 7 luglio per la frana il casello di Masone, guarda la mappa:

Le maggiori criticità nelle ultime ore

Le situazioni maggiormente critiche in queste ultime ore sono state:

coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori (direzione Genova).

Genova-Livorno per lavori (direzione Genova). coda tra Recco e Genova Nervi per un veicolo in avaria.

per un veicolo in avaria. coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori (direzione Genova).

Genova-Ventimiglia per lavori (direzione Genova). coda tra Varazze e Albisola per lavori (direzione Ventimiglia).