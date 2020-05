Nuvole e pioggia fino a mercoledì | Previsioni meteo

La pioggia è tornata in Lombardia. Nella giornata di domenica sul Pavese, dalla serata anche su Milanese, Comasco, Brianza, Lecchese, Varesotto, Bergamasca, Valtellina.

La giornata di oggi, lunedì

Lunedì 11 maggio 2020. Tra la notte e prima mattina una seconda tornata di piogge più intensa che coprirà gran parte della regione.

Ci sarà poi una breve pausa di in mattinata, poi dalla tarda mattinata ancora piogge a partire della zone meridionali via via nelle zone centrali e settentrionali tra mezzogiorno/metà pomeriggio.

Poi ancora un po’ di pausa e di nuovo in serata e notte piogge residue.

Temperatura tra 18/20 gradi.

Il resto della settimana

Martedì: giornata più soleggiata con solo qualche nuvolosità residua fin dal primo mattino. Non si esclude però nel tardo pomeriggio qualche locale rovescio tra i monti fino alle zone di alta pianura.

Temperatura minima 15/17 gradi, massima 23/25 gradi.

Mercoledì: ritorno a cieli nuvolosi, con piogge più probabili tra la tarda mattinata ed il pomeriggio/sera. Temperature massime 21/22 gradi.

Giovedì: tempo più soleggiato o al più nuvolosità variabile. Temperature: min 14/15 gradi, max 24/26 gradi.