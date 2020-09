Piano Lombardia, Caparini: "Contributo da record"

L’assessore al Bilancio Davide Caparini ha spiegato come verrà strutturato il piano da 3 miliardi e mezzo di euro, pensato da Regione Lombardia per la ripartenza post Covid.

GUARDA IL VIDEO:

“Abbiamo anticipato il recovery plan perchè abbiamo bisogno di far ripartire la nostra economia. – ha affermato l’assessore Camparini – Abbiamo attivato 3,5 miliardi di investimenti pubblici in 3 anni, tutti immediatamente cantierabili. Non vogliamo e non possiamo perdere tempo, questo è il nostro modo di sostenere l’economia con fatti concreti. Arricchiremo il nostro territorio di infrastrutture e servizi”.