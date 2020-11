Ristori "Sì! Lombardia": ecco chi e quando può presentare domanda

Cinquantaquattro milioni e mezzo di euro per integrare i ristori alle imprese e partite Iva previsti dal Governo e dare sostegno alle categorie rimaste escluse dall’ultimo decreto: la misura è stata presentata ieri, martedì 17 novembre, dal presidente Attilio Fontana.

Ristori “Sì! Lombardia”

Quasi un terzo dell’intera manovra presentata ieri dal presidente Attilio Fontana sarà dedicata alle imprese. Oltre alla misura Credito Ora con 22 milioni e Credito Adesso Revolution con altri 25, il “cuore” del pacchetto di ristori è quello di “Sì! Lombardia”, diretti a imprese e partite iva che riceveranno un bonus una tantum da mille a duemila euro.

Per evitare la corsa al click day che come visto con le esperienze dei vari bonus si traduce in grandi imbarazzi per il settore pubblico e lunghe attese per i cittadini, la Regione ha deciso di dividere in diversi scaglioni scaglioni l’accesso alle domande, ciascuno dedicato a categorie specifiche di attività. In questo modo si eviterà un sovraccarico di domande in contemporanea che metterebbe a rischio la tenuta dei sistemi informatici dedicati.

Date e possibili richiedenti

Per quanto riguarda le microimprese, domande aperte dal 23 fino al 26 novembre con pagamento su conto corrente entro il 31 dicembre. Quindi, si passerà alle partite Iva individuali, che potranno presentare domanda dall’11 al 15 gennaio 2021 e veder versato il contributo entro il 24 dello stesso mese. Per i primi, a disposizione 40.5 milioni di euro, per i secondi 14 milioni. Eccoli tutti:

Commercio

Apertura domande: 23/11 ore 15

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati – 1500 euro

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati – 1500 euro

Apertura domande: 25/11 ore 15

Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (di dimensioni non superiori agli esercizi di vicinato di cui al d.lgs 114/1998), del settore non alimentare, con sede all’interno di centri commerciali – 1500 euro

Eventi

Apertura domande: 24/11 ore 11

Organizzazione di feste e cerimonie – 1000 euro

Catering per eventi, banqueting – 1000 euro

Commercio al dettaglio di fiori e piante – 1500 euro

Attività di fotoreporter – 1500 euro

Altre attività di riprese fotografiche – 1500 euro

Commercio al dettaglio di bomboniere – 1500 euro

Organizzazione di convegni e fiere – 1000 euro

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi – 1000 euro

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli – 1000 euro

Ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi e concerti

Apertura domande: 26/11 ore 11

Commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino prevalentemente in fiere, sagre o in aree dedicate ad eventi e manifestazioni (es. eventi sportivi, concerti). Sono inclusi in questa categoria anche gelaterie ambulanti (ateco 56.10.41) e pasticcerie ambulanti (ateco 56.10.42) alle medesime condizioni – 1500 euro

Trasporti persone

Apertura domande: 23/11 ore 11

Trasporto con taxi – 1500 euro

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – 1500 euro

Altre attività di trasporto terresti di passeggeri nca (Bus turistici) – 2000 euro

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati – 1000 euro

Distributori automatici

Apertura domande: 25/11 ore 11

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici – 2000 euro

Servizi alla persona

Apertura domande: 24/11 ore 15

Servizi degli istituti di bellezza – 1500 euro

Turismo

Apertura domande: 25/11 ore 11

Agenzie di viaggio – 2000 euro

Tour operator – 2000 euro

Guide e accompagnatori turistici – 1000 euro

Sport

Apertura domande: 25/11 ore 11

Corsi sportivi e ricreativi – 1000 euro

Corsi di danza – 1000 euro

Gestione di palestre – 1500 euro

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca – 1000 euro

Cultura

Apertura domande: 25/11 ore 11

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi – 1000 euro

Attività di proiezione cinematografica – 1000 euro

Altre rappresentazioni artistiche – 1000 euro

Attività nel campo della recitazione – 1000 euro