Un convegno per i cinquant'anni di Regione Lombardia

A Palazzo Pirelli un convegno per celebrare l’anniversario dell’istituzione Regione.

L’apertura del convegno

“Oggi siamo qui a ricordare i cinquant’anni della nostra Regione, a celebrare il ruolo di un’istituzione che come tutte le altre Regioni d’Italia è stata al centro del cambiamento e dello sviluppo. Adesso però bisogna guardare al domani e questo domani è ancora fatto da Regioni protagoniste nel campo istituzionale con un compito ben chiaro: quello di rilanciare l’Unione europea affinché diventi veramente un’Europa delle Regioni”. Cosi il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti al convegno Pillole di futuro, svoltosi all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. Organizzato dall’Associazione dei consiglieri regionali nell’ambito delle ricorrenze per i 50 anni di Regione Lombardia.

Il ruolo di Regione oggi

“Quello del ruolo delle Regioni in Unione europea non è uno slogan. – ha aggiunto il Vice Presidente Borghetti – E’ una visione che se portata avanti darà alle Regioni un compito importante e strategico. Come lo è stato il ruolo che hanno avuto in questi decenni per far crescere il Paese e i loro territori. È necessario però migliorare l’efficacia della Conferenza Stato-Regioni, come la pandemia ci ha insegnato, per un efficace coordinamento tra il livello di governo nazionale con quello territoriale”.

I temi del convegno

Al convegno coordinato da Alessandro Patelli, segretario dell’associazione che raggruppa i consiglieri regionali attuali ed ex, hanno preso parte Omar Schillaci vice direttore di Sky TG24 “Idee per il dopo: il mondo più o meno globalizzato?”, e Joy Marino Presidente di Mix Milano Internt eXchange “Internet oggi. E domani?”.

Il convegno ha fatto il punto su come rete e visioni del futuro sono un connubio indissolubile che tocca anche le istituzioni.

“Oggi – ha sottolineato Joy Marino – internet ha una vita propria. Evolve rapidamente tanto che ogni 5 anni diventa una cosa diversa e tra dieci anni non sappiamo descrivere quello che sarà. Sappiamo però che il pc è destinato a scomparire perchè nella rete non siamo l’oggetto che si utilizza nella navigazione ma la nostra credenziale”.

Per Omar Schillaci: “la rete ormai è la nostra realtà. Una realtà globalizzata che rappresenta poi la nostra esistenza perché siamo collegati a tutto e a tutti. L’effetto della pandemia, con le chiusure dei confini, però non ne ha intaccato il valore tanto che per avere risposte sul Covid la rete ha fatto sistema e tutto il mondo della ricerca si è confrontato grazie alla rete a tutte le latitudini per trovare soluzioni”.

La premiazione degli ex Presedenti

Al termine del convegno il Vice Presidente Borghetti e il segretario dell’Associazione Consiglieri regionali Patelli hanno consegnato spille commemorative e di riconoscimento per i Consiglieri della prima legislatura regionale. I riconoscimenti sono andati a Piero Bassetti, Giuseppe Guzzetti e Alessandro Bertoja.