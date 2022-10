Dall’anteprima di stampa alle recensioni verificate: Gedshop.it, abbigliamento e gadget personalizzati

Con alle spalle un percorso di specializzazione maturato in più di 15 anni di impegno professionale, Gedshop.it è una tra le realtà digitali di punta nell’ambito dell’abbigliamento e gadget personalizzati. A caratterizzare l’esperienza d’acquisto è una proposta organizzata in più di 20mila articoli, di cui fanno parte felpe, t-shirt e borracce. Soluzioni accompagnate da un customer care multicanale (accessibile via chat, email o numero verde gratuito).

L’offerta è concepita per rispondere a un ampio ventaglio di clienti: privati e pubblici e in tutti i tipi di settore, che siano piccole e grandi imprese, associazioni, agenzie di pubblicità, club sportivi. Gedshop.it è quindi un partner affidabile nella stampa di abbigliamento e articoli pubblicitari.

Considerando la rilevanza delle tempistiche di consegna, l’eCommerce presenta un servizio di alta qualità, affidabile ed efficiente. La conferma di questo approccio arriva dalle migliaia di clienti che richiedono i servizi in occasione di attività promozionali o eventi.

Nel novero delle tipologie di prodotti da stampare figurano t-shirt personalizzate, abbigliamento da lavoro personalizzato, gadget promozionali, calendari stampati, cappellini ed articoli promozionali di ogni genere e delle migliori marche.

L’esperienza digitale è improntata alla massima semplicità. È possibile infatti approfittare di preventivi online in tempo reale, anteprima di stampa gratuita e spedizioni gratis per ordini che superano i 100 euro.

Il cliente può inoltre contare su un supporto che va dalla selezione dei prodotti alla post-produzione. Sarà assegnato un grafico che seguirà il processo di stampa dell’utente. Per scoprire ultime novità e tendenze dal mondo dei gadget, nonché guide e consigli è stato implementato Blogo, il Magazine di Gedshop.

Ulteriori riscontri in merito alla qualità dell’esperienza d’acquisto arrivano dalle oltre 2.300 recensioni certificate da Feedaty, che rileva una valutazione media di 4,7 su 5. A ciò vanno ad aggiungersi le attestazioni dei principali istituti di ricerca. Lo store digitale figura nell’ambito de “Le Stelle dell’eCommerce” di Corriere della Sera (in collaborazione con Statista) nonché tra “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” secondo ITQF e il suo media partner, La Repubblica - Affari&Finanza.

