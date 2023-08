FAE: macchinari professionali e attrezzature innovative per land clearing, construction e demining

La gamma di soluzioni e macchinari espressione di FAE, impresa italiana attiva nel settore dal 1989, è completa e appositamente progettata per fornire una risposta precisa alle esigenze di molteplici ambiti professionali: lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento. Testate per trattori, minipale, escavatori, veicoli speciali, nonché veicoli cingolati con cabina o radiocomandati offrono prestazioni ineguagliabili e sono concepiti per rendere più agile ed efficiente possibile lo svolgimento di qualunque compito.

FAE si è affermata come un autentico punto di riferimento a livello globale nella progettazione e produzione di macchinari professionali. La gamma dell’azienda annovera oltre 90 prodotti e 400 modelli, così da soddisfare le più disparate necessità dei clienti. Sono visibili sul sito ufficiale www.fae-group.com, accompagnati da dettagliate schede descrittive, immagini e video esplicativi.

FAE pone al centro l'innovazione tecnologica e la qualità costruttiva, così da assicurare il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità per le proprie macchine. Del resto, gli stessi macchinari, ogni accessorio e componente sono progettati con estremo rigore, utilizzando soltanto materiali di altissima qualità e le tecnologie più avanzate.

Per ciò che riguarda i prodotti disponibili, sinonimo di prestazioni e affidabilità, possiamo ricordare diverse tipologie di trincia per trattore, per escavatori o minipale, frese forestali, stabilizzatrici, frantumasassi, fresaceppi, frese stradali, testate multifunzione, nonché veicoli cingolati, con cabina o radiocomandati.

Le trince per trattori, ad esempio, sono indispensabili per trinciare legna, rami, tronchi, alberi, cespugli, ceppi e radici, fino a 50 cm di diametro.

Direttamente dal sito ufficiale, è possibile richiedere ulteriori dettagli riguardo un prodotto o una quotazione, semplicemente cliccando su “Richiedi Informazioni” e compilando l’apposito modulo online.

Infine, dal punto di vista organizzativo, oltre alla sede centrale situata a Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino, FAE può contare su sei filiali commerciali e un esteso network di rivenditori che le permettono di commercializzare i propri prodotti in Europa e nel mondo.

Come scoprire tutte le prerogative e le caratteristiche distintive dei macchinari e dei veicoli FAE? È sufficiente visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.fae-group.com.