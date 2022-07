Fast Trade al centro di grandi opere

Sempre più affermata sul mercato italiano ed EMEA, Fast Trade ha recentemente avuto un ruolo da protagonista nella fornitura della bulloneria strutturale per la realizzazione di due progetti che interessano il Sud della Penisola e che coinvolgono realtà del calibro di Cimolai Spa e MBM Spa, aziende italiane specializzate nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture metalliche. In questo contesto, l’azienda specializzata nella commercializzazione di fasteners ha fornito per le due commesse, ancora in fase di lavorazione, un totale di 180 tonnellate di bulloneria a serraggio controllato HV, che ottempera ai requisiti della norma EN 14399-4, per la costruzione di 16 ponti stradali per la S.S.106 Jonica, dall’innesto con la S.S.534 a Roseto Capo Spulico, e per la realizzazione di 11 campate di un ponte ferroviario a Sant’Agata, in Sicilia. «I prodotti HV appartengono alla gamma Tecnosix® – spiega Andrea Delfino, Key Account Manager di Fontana Gruppo – ovvero la linea dedicata alla bulloneria ad alta resistenza, certificata CE, realizzata nei laboratori di Ricerca & Sviluppo di Fontana Gruppo con l’obiettivo di offrire la migliore proposta di prodotti di fissaggio per il settore delle costruzioni».

Filosofia customer oriented

La partnership con l’area industriale di Fontana Gruppo, che offre supporto dal punto di vista produttivo e di sviluppo, e l’esperienza acquisita da Fontana Fasteners, realtà di grande tradizione nel settore dei fasteners, consente a Fast Trade di selezionare per il cliente la migliore soluzione in termini di disegno e produzione all’interno dell’ampia gamma di prodotti disponibile a catalogo. A questo, si aggiunge anche la possibilità di realizzare soluzioni speciali secondo le caratteristiche meccaniche e quantitative richieste, attraverso l’ausilio di un valido team di professionisti. Oltre a questo, una caratteristica distintiva della gamma Tecnosix® è la consegna dell’intero assieme, composto da un dado, una vite e due rondelle, in singoli kit che garantiscono la massima efficacia di assemblaggio, grazie ai test precedentemente realizzati, e la completa tracciabilità della bulloneria.

Non solo carpenteria

Questi progetti si aggiungono alle tante opere realizzate grazie all’utilizzo dei fasteners Fast Trade: tra i più recenti, il ponte ferroviario sul fiume Mures, in Romania, il nuovo Stadio Santiago Bernabéu di Madrid ed edifici pubblici quali La Seine Musicale, grande sala concerti e spettacoli localizzata sull’Île Seguin sulla Senna, in Romania, il Cern a Ginevra e lo Stade Vélodrome di Marsiglia. La società “erede” di Fontana Fasteners, quindi, non si occupa solo di carpenteria ma allarga i suoi orizzonti operando in diverse business areas: dal piping all’eolico, dall’industriale alla distribuzione, dal petrolchimico all’elettronica. Lo fa lavorando attraverso una capillare rete di vendita, le tante sedi e gli agenti strategicamente distribuiti nei Paesi in cui opera, ma anche – e sempre più – sul canale on line attraverso la piattaforma e-commerce, fruibile da tutti i clienti Fast Trade in Italia, Francia e Romania.