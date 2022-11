L’idea più originale per Natale? Il golf

Lasciate ogni speranza di far colpo voi che per Natale regalate cravatte, profumi o sciarpe. Un pensiero del genere finirà presto in un cassetto in attesa di essere probabilmente riciclato alla prima occasione. “E’ il pensiero che conta” si dice. Ed è vero: per questo ti invitiamo a pensare a qualcosa di unico, qualcosa che faccia restare partner, amico, collega o parente davvero a bocca aperta. Che cosa? Semplice: il golf. Prova a pensare all’espressione di chi riceverà un’elegante confezione con invito personalizzato per Camuzzago (Bellusco), Villa Paradiso (Cornate d’Adda) o Golf Brianza (Usmate Velate).

Le idee dei tre circoli sono diverse e pensate per ogni tipo di esigenza.

Camuzzago

Attiva da qualche giorno è la Gift Card for Christmas in due versioni, Golfisti e Neofiti. Se il destinatario gioca già a golf il pensiero consiste in iscrizioni a gare al circolo, gettoni per allenarsi e green fee per andare in campo. Se chi riceve il voucher non ha mai giocato a golf il regalo è un pacchetto di lezioni ad hoc per iniziare. In entrambi i casi chi regala la Gift Card riceverà un importante omaggio. E non solo: entrambe le Gift Card for Christmas sono valide per regalare ore di padel, tennis o calcetto sempre nel Country Club di via del Borgo 2 a Bellusco.

Per le aziende c'è invece il format Team building, ossia una strenna natalizia alternativa alla solita accoppiata panettone + spumante.

Tutte le informazioni in segreteria (tel. 039/623549)

Villa Paradiso

Il circolo di Cornate d’Adda propone per Natale un pacchetto di lezioni espressamente pensate per chi vuole mettere piede in campo per la primissima volta. "Regalo speciale", il nome dell’iniziativa, è in collaborazione con i tre maestri professionisti in servizio a Villa (Christian Fiora, Nicola Grappassonni e Franco Ripamonti). Il pacchetto prevede cinque lezioni individuali di trenta minuti, dieci gettoni per allenarsi e due mesi di accesso gratuito al campo pratica. Due le opzioni, una per adulti e una per juniores. Anche qua tutte le informazioni sono disponibili in segreteria (telefono 039/6887124).

Brianza

Anche ad Usmate a Natale si pensa a golfisti e non. In segreteria si preparano format su misura a richiesta dei soci in base alle varie esigenze. Un esempio? E’ possibile prenotare una serie di lezioni di gruppo da regalare a coppie o clienti o collaboratori, magari restii a presentarsi in campo pratica da soli. Già attivi i pacchetti famiglia. Valide tutto l’anno le offerte per avvicinarsi al golf: i corsi al Brianza prevedono otto ore di lezioni individuali, quattro mesi di membership al club, venti gettoni per il campo pratica e tre accessi al campo accompagnati dal maestro.

Per qualsiasi informazione la segreteria è a disposizione (tel.039/6829089)

A Camuzzago il "GREEN COFFEE & RESTAURANT"

E’ in funzione a pieno regime la nuova gestione della ristorazione nella clubhouse di Camuzzago. Da diverse settimane infatti Saimira ed Endri e il loro staff professionale sono operativi sette giorni su sette per colazioni, pranzo e aperitivo. Il locale aspetta tutti, golfisti e non golfisti, anche di sera al mercoledì, venerdì e sabato. “Green Coffee & Restaurant” vi aspetta anche per cene di Natale. Un consiglio? Provate la loro carne. Per prenotazioni chiamare il numero 039/596 8395.

Il Golf include: Villa Paradiso in Regione Lombardia

Alla premiazione del Campionato Open Golf per Disabili dell’Aias

C’era anche il presidente di Villa Paradiso, Vincenzo Fiordelisi, a Palazzo Lombardia nei giorni scorsi in occasione della premiazione del progetto Inclusive Golf - Campionato Lombardo Open Golf per disabili. Il circolo di Cornate d’Adda è parte integrante dell’iniziativa promossa dal Golf Green Monza, coordinata da Gaetano Santonocito.

Tante le autorità presenti, dal presidente della Regione, Attilio Fontana, al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, dal sottosegretario regionale con delega allo Sport, Antonio Rossi all’assessore agli Enti locali, Massimo Sertori.

“Il golf è uno sport molto utile nel recupero di certe disabilità - ha detto il golfista Fontana - . Un gioco che consente ai ragazzi di passare momenti di grande aggregazione. Ringrazio le associazioni sportive e di volontariato per la passione e l’impegno a favore di ragazzi speciali”. “Il progetto Inclusive Golf va avanti speditamente - ha aggiunto Rossi - grazie all’intensa attività dell’associazione. Lo sport si dimostra molto utile per far scoprire alle persone con disabilità le proprie abilità”.

Il presidente del Golf Green Monza, Gaetano Santonocito, ha fatto riferimento all’evento del prossimo anno: “Stiamo preparando l’edizione 2023, cinque gare che si terranno nei campi di golf lombardi. La nostra attività si estende anche nella formazione dei maestri e l’altro aspetto importante riguarda la parte terapeutica”. Nel calendario non mancherà di certo Villa Paradiso.

Al Brianza finale di stagione con la "Brig Cup"

Finale di stagione ad Usmate dove si è giocato l’ultimo atto del Championship 2022. I migliori 52 classificati sono stati suddivisi in due squadre (i rossi e i blu) e hanno dato vita alla BRIG CUP, una sfida match play in stile Ryder Cup (nove buche a coppie e nove individuali).

Il nome arriva direttamente dal brianzolo dove brig sta per colline: cosi i celti chiamavano infatti la Brianza. La gara è diventata evento con tanto di cena la sera precedente per draft e abbinamenti. Alla fine l’ha spuntata il team rosso.