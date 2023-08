Ristoranti a Entratico: meglio scegliere chi privilegia buona tavola e rispetto dell'ambiente

Nelle valli bergamasche non mancano i ristoranti dall'offerta enogastronomica di qualità: tra questi rientra, senza dubbio, Millaenya Inn dei fratelli Massimo e Fabio Stachetti, a Entratico in Val Cavallina, location da quasi trent'anni sulla cresta dell'onda e, quel che più conta, in continua evoluzione.

Ristoranti a Entratico, perché Millaenya Inn è diverso

Millaenya è diverso dagli altri ristoranti del territorio perché la sua proposta enogastronomica è in continuo aggiornamento, perché la location viene curata con grande attenzione dai titolari (che hanno anche attivato un servizio di locanda richiestissimo) e anche perché ai massimi livelli è anche l'attenzione per l'ambiente.

1 - La proposta del Millaenya Inn

Perché Millaenya? Perché se cercate un tipo di ristorazione che, pur innestandosi nel solco della tradizione, riesce a sorprendere per spirito d'innovazione , scegliendo il ristorante di Entratico l'avete trovato. Già qualche tempo fa avevamo presentato un determinato tipo di impasto per la pizza preparato con farina di grillo. Oggi aggiungiamo che la carta proposta dallo chef spazia da portate di cucina mediterranea ad altre di cucina tipica bergamasca (compresa la selvaggina), che le sue pizze non sono solo caratterizzate da proposte audaci, ma anche tradizionali e tutte di alta qualità. In cantina, anzi nel «caveau», come lo chiamano i fratelli Stachetti, centinaia di bottiglie italiane e internazionali, oltre a vini naturali, orange wine, con lieviti indigeni, e fermentazioni spontanee. Il Trentino e l’Alto Adige, la Val d’Aosta, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana sono le regioni più rappresentate, ma ci sono anche molti vini del sud. In tutto, le etichette sono oltre 300.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

2 - La location

Ancora oggi, a 30 anni dall'apertura (l'anniversario cadrà nel 2024), i titolari continuano a investire nel Millaenya. Il ristorante è sempre elegante e accogliente, in grado di accogliere circa 200 persone, al punto da essere scelto da numerosi clienti per organizzare eventi e cerimonie di ogni genere (dalle feste private alla comunione, fino al matrimonio).«Quando abbiamo aperto, nel 1994 - ricordano i fratelli Stachetti - eravamo soltanto un'ottima birreria. Oggi, accanto a questa abbiamo attivato il ristorante - pizzeria e la già citata locanda. Il nostro obiettivo è quello di esaudire le richieste di tutti i clienti e per farlo non esitiamo a investire tempo e denaro nel ristorante. I risultati parlano di una continua crescita della clientela e ci basta questo per vedere ripagato ogni sforzo».

3 - Ristoranti a Entratico: l'attenzione all'ambiente

Per essere sempre sulla cresta dell'onda e poter offrire una ristorazione/ospitalità di qualità in quale direzione si sono orientati gli investimenti dei titolari? «La nostra attenzione - spiegano - è sempre stata rivolta alla qualità della proposta gastronomica che oggi, sempre più spesso, coincide con il rispetto ambientale. Un esempio è rappresentato dal sistema di spillatura delle birre alla spina, che ha eliminato le inquinanti bombole di anidride carbonica (il cui effetto non è solo quello di contribuire all'effetto serra, ma anche di alterare al birra con innumerevoli bollicine innaturali) sostituendole semplicemente con la pressione dell'aria, senza così modificare in alcun modo il prodotto, il cui gusto viene valorizzato. Non solo, allo studio c'è anche la possibilità, in futuro, di installare un impianto fotovoltaico, per rendere l'intera location più green e indipendente rispetto ai fornitori di energia tradizionali.

Ristoranti a Entratico: informazioni

Se dunque state cercando un ristorante a Entratico (BG) che sia in grado di sorprendere voi stessi, la famiglia, gli amici e i colleghi, Millaennya di via Nazionale 8, con il suo ricco bagaglio di proposte enogastronomiche, ed eventualmente con la possibilità di pernottamento, vi aspetta (Tel. 035 942114). E vi sorprenderà in termini sicuramente positivi.