Silver Economy Forum, Domytis tra i protagonisti

Si è da poco conclusa la quarta edizione del Silver Economy Forum, evento italiano tutto dedicato al mondo senior e punto di riferimento dell’economia nazionale. E Domitys Quarto Verde, il nuovo concept abitativo over 65, si è recato a Genova proprio per rappresentare la realtà e discutere di temi attuali nel settore del senior living: presso il Palazzo del Principe, da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre 2022, l’evento “Longevity Revolution” ha preso in considerazione il fenomeno della longevity e il suo sviluppo in tutti i settori business.

Numerosi gli argomenti trattati: dall’importanza delle smart city, città attente alla salute e ai bisogni dei propri cittadini, passando ai temi relativi alla salute e al benessere come il nuovo Piano Sanitario Nazionale, fino a un approfondimento sul turismo della terza età, in continua crescita e con l’attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale.

Secondo alcuni dati l’ISTAT, in dieci anni gli over 65 sono aumentati di oltre 1,5 milioni, e gli over 80 rappresentano il 22,7% della popolazione italiana, per un totale di 4,5 milioni. «Per supportare la silver age è fondamentale migliorare la qualità della vita, investire in realtà specializzate e offrire iniziative che garantiscono autonomia e indipendenza, proprio come fa Domitys» spiega Orietta Coppi, Direttrice della struttura di Via Pinamonte da Brembate 5, Bergamo

«Silver Economy Forum tratta il fenomeno di una società sempre più longeva, colpita da un cambiamento demografico. Questo comporta inevitabilmente riflessioni, soprattutto sulle relative conseguenze all’interno di tutti i settori dell’economia italiana» continua Orietta Coppi. L’Italia è uno dei Paesi europei più longevi, insieme alla Spagna, alla Francia e alla Svezia. La regione più anziana d’Italia è la Liguria, seguita da Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna (fonte ISTAT).

Nell’area espositiva del Silver Economy Forum le aziende del settore, come Domitys, hanno potuto presentare i propri servizi dedicati all’active ageing. «Domitys destina ai propri residenti numerosi servizi per offrire uno stile di vita attivo e indipendente. Allo stesso tempo, la nostra struttura propone una serie di attività e ospita molteplici eventi per coltivare le passioni e mantenere vivo il legame con il proprio territorio» conclude la Direttrice.