Vacanze: i buoni affari si fanno adesso. Mare e montagna sconti fino al 40%

Una villa per famiglia e parenti, con piscina e a poca distanza dalle più belle spiagge della Versilia a 50 euro al giorno a persona? La spiaggia ‘caraibica’’ di Siniscola in Sardegna in hotel con il 25% di sconto, volo compreso? Un residence con vista sull’Adamello a Ponte di Legno e 100 percorsi di e-bike per rimettervi in forma a prezzi mai visti? Oppure una bella casa nel centro di Palermo con affitto settimanale scontato del 50% da cui partire alla scoperta della Sicilia occidentale?

Sono solo alcune delle prime super-offerte che troverete su www.quandosarapassato.it il portale web per chi non vuole rinunciare alle vacanze, vuol farle in Italia e cerca buoni affari.

I protagonisti di questa iniziativa sono operatori turistici, gestori di alberghi, proprietari di case vacanza e campeggi che faranno l’impossibile quest’estate per accogliervi in piena sicurezza e che vi invitano a guardare oggi le loro offerte speciali e prenotare in tranquillità sapendo che se non potrete partire sono previsti, nella maggior parte dei casi, rimborsi al 100% senza penali di cancellazione.

Le proposte per viaggi e vacanze sono organizzate in cinque aree tematiche: Relax e Benessere, Vacanze e Sapori, Arte e Cultura, Amici e Famiglia, Sport e Natura. Difficile che non troviate qualche occasione da prendere al volo come l’ingresso 2×1 ad Aquardens, il parco termale più grande d’Italia, il 30% di sconto sui noleggi auto Europcar, i cofanetti di viaggi-esperienza di Smartbox con prezzi ridotti anche del 25%!

Il progetto QUANDO SARA PASSATO è aperto a tutti gli Enti di Promozione Turistica territoriale, Tour Operator, Società di Trasporto, aggregatori, Musei e destinazioni che sapranno proporre esperienze in Italia che vogliono – in piena sicurezza, con la massima flessibilità e alle migliori condizioni possibili – farci riscoprire l’infinita bellezza del nostro Paese.

Fatevi un regalo e aiutate il Turismo in Italia. E’ tutto in questa frase la ragion d’essere di questa iniziativa voluta dal gruppo Altavia che ha creato Quando Sarà Passato per aiutare le persone costruire la propria agenda di ritorno alla normalità, ma anche per dare spazio all’Italia migliore, quella che il futuro non lo aspetta, ma lo costruisce.