Bollo auto sospeso in Lombardia e Piemonte

Bollo auto sospeso in molte regioni. In Lombardia e Piemonte i contribuenti sono ammessi al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi, purché provvedano al saldo entro il termine del 30 giugno 2020. La misura è valida per i pagamenti che solitamente sono dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Bollo auto sospeso in Lombardia

La sospensione è prevista per gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio. Ciò vale anche per la riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio saranno addebitati, sull’IBAN indicato sul mandato, il 30 giugno 2020. La riduzione del 15% sarà comunque garantita;

E poi quella in Piemonte

In Piemonte è stabilire la sospensione è la d.g.r. n. 1-1153 approvata il 23 marzo scorso per agevolare i cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, insieme alle seguenti ulteriori misure. La possibilità è concessa anche a chi ha in corso un piano di rateizzazione. Significa poter posticipare il pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all’ultima scadenza prevista dal piano.