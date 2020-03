Contagi alle stelle: la progressione | Principali dubbi su Decreto Coronavirus interpretati

Anche l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha dovuto ammettere che il trend degli ultimi due giorni è stato “impressionante”: 267 vittime oggi, domenica 8 marzo 2020, erano 154 morti sabato (il dato peggiore dall’inizio dell’emergenza, +133, di cui 113 in Lombardia).

Ma è soprattutto il trend dei contagi dal 2 all’8 marzo a preoccupare, a livello nazionale (è stata la giornata con l’incremento più sensibile in assoluto, + 1500), mentre il dato statistico che fa sperare è legato al focolaio iniziale: nel Basso Lodigiano finalmente il trend sembra in calo.

Lodi (provincia): 384, 482, 559, 658, 739, 811, 853

progressione incrementi: 98, 77, 99, 81, 72, 42

Milano (provincia): 58, 93, 145, 197, mancante, 361, 406

progressione incrementi: 35, 52, 52, 82(?), 82(?), 45

Lombardia: 1254, 1520, 1820, 2251, 2612, 3420, 4189

progressione incrementi: 266, 300, 431, 361, 808, 769

Italia: 2036, 2502, 3089, 3858, 4636, 5883, 7375

progressione incrementi: 466, 587, 769, 778, 1247, 1492

“Il bollettino impressiona, la contagiosità della malattia procede velocissima – ha sottolineato Gallera – I ricoverati sono 2217 (556 soggetti rispetto a ieri) e i pazienti in terapia intensiva sono 399. E’ in crescita anche il numero delle persone guarite arrivate a 550, ma purtroppo in Lombardia abbiamo registrato 257 vittime, 113 in più rispetto a ieri”.