Diventerà beata la suora assassinata da tre minorenni nel nome di Satana

Papa Francesco ha ufficialmente firmato l’autorizzazione al martirio: diventerà beata suor Maria Laura Mainetti, assassinata da tre ragazze nel 2000 a Chiavenna, in provincia di Sondrio, alta Lombardia al confine con la Svizzera.

Vittima del delirio di tre minorenni invasate

Da Prima la Valtellina

Una vittima incolpevole, suor Maria Laura. Divenuta bersaglio di una follia omicida assurda. In sintesi, tre minorenni del paese, Ambra Gianasso, 17 anni, la coetanea Veronica Pietrobelli e Milena De Giambattista, di 16 anni, nel loro delirio scelsero la religiosa come vittima per un sacrificio a Satana. Le tre invasate, che avevano stretto tra loro un patto di sangue e riempivano quaderni di scritte sataniste, l’attirarono con l’inganno in un viottolo e la uccisero con 19 coltellate. Le stesse assassine confessarono poi che, mentre suor Maria Laura moriva, trovò anche la forza di chiedere a Dio perdono per le ragazze, per ciò che stavano facendo.

Per il sindaco, una grande emozione

“L’emozione immensa di questa notizia illumina come un raggio di luce la nostra giornata e la storia della Città di Chiavenna. La nostra comunità ha una sua figlia, figlia della Croce, tra la schiera dei beati riconosciuti dalla Chiesa universale. E’ una notizia fantastica, che commuove e ci riempie di emozione ed orgoglio. Suor Maria Laura diventa ufficialmente modello di riferimento”.

Questo il commento del sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta.

“Il suo essere beata nella vita di ogni giorno, a servizio della comunità, dei giovani, dei bambini e dei ragazzi. Educatrice nella fede e nella carità. Ogni giorno fino al sacrificio della vita. La città è in festa. Una sua figlia esempio di perdono, di luce agli occhi del mondo. Lo è per ciascuno di noi. – Continua il Primo Cittadino chiavennasco – Grazie a chi ha lavorato per questo riconoscimento. Al Santo Padre, al nostro vescovo Oscar Cantoni ed al Vescovo che diede avvio a questo percorso Alessandro Maggiolini, ai parroci Don Ambrogio Balatti e Don Andrea Caelli, alla postulatrice della causa dott.ssa Consolini. Un abbraccio a tutta la famiglia delle suore Figlie della Croce. Suor Maria Laura, Beata, ci apprestiamo a festeggiare la tua elezione. Attendiamo con trepidazione nei prossimi mesi una data che la Santa Sede stabilirà. Accompagna la nostra comunità e insegnaci ad essere ogni giorno raggio di luce e segno di speranza”.