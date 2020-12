Dove nevicherà in Lombardia domani, venerdì 4 dicembre 2020 | Previsioni meteo

Un fronte atlantico sta per arrivare sulla nostra regione e porterà tempo marcatamente perturbato sulla Lombardia da venerdì a domenica. Lo diciamo subito: in base ai modelli attuali, la previsione per la mattina di venerdì risulta molto difficile.

Previsioni meteo venerdì 4 dicembre 2020

Al mattino nevicate certe su tutta la provincia di Varese e sul Comasco sopra i 250 metri di quota (in particolare sull’Olgiatese).

Pioggia mista a neve su Milanese nord/occidentale, nord ovest Pavese.

Possibilità di pioggia mista a neve anche su ovest Brianza e neve sulle colline brianzole lecchesi.

Nevicate sulla fascia pedemontana comasca, lecchese, varesotta e bergamasca, neve anche in Valtellina fino al fondo valle.

Sulle altre aree della pianura pavese, milanese, brianzola, bergamasca, e sulla Bassa, pioggia anche di forte intensità.

Nel pomeriggio le piogge saranno sparse su gran parte della Lombardia, con minore intensità su sud/est regione.

Nel corso del pomeriggio la quota neve inizierà mano mano a salire sui 400/500 metri e in serata la quota sarà intorno agli 800/900 metri.

Cosa potrebbe succedere nel fine settimana

Sabato: piogge sparse ovunque, neve oltre i 1000/1200 mt.

Domenica: nuvoloso su ovest regione, piogge su centro/est regione in spostamento verso le ore pomeridiane solo all’est regione. Neve oltre i 1.200 mt su monti orientali.

A cura dell’esperto meteo Christian Brambilla.