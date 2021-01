Il video dell'automobilista che insegue in auto branco di lupi (e la polemica)

A 50 chilometri all’ora in una strada di montagna per inseguire un branco di lupi che non poteva rientrare nel bosco a causa della neve ai lati della carreggiata. Monta la polemica in merito al video pubblicato da un automobilista al Passo Tre Croci, in provincia di Belluno, Veneto.

Automobilista insegue in auto branco di lupi

Ha tallonato un branco di lupi lungo il passo Tre Croci in direzione Auronzo, approfittando del fatto che gli animali non riuscissero a tornare nel bosco a causa della neve ammucchiata a bordo della carreggiata.



E ha filmato la sua “impresa”, per poi postare il video sui social. Le immagini, ma soprattutto le espressioni usate dall’uomo, stanno facendo montare la polemica. Sulle barricate, ovviamente, gli animalisti che condannano il contenuto e l’autore del filmato.

“Eccoci qua, passo Tre Croci verso Auronzo – si sente nel video – Beccati in pieno. Il lupo non c’è? E questo cos’è? E siamo a 50 all’ora. C’è chi dice che è uno sciacallo. No questo video prova che ci sono i lupi in valle. Questi sono i classici lupi italiani. Adesso li scanno, voglio vedere. Impressionante, non cedono di mezza virgola, stanno correndo come bestie”.

Il filmato ripreso dagli animalisti

Il video, infatti, è “rimbalzato sulle principali piattaforme social, per poi finire sul canale YouTube del gruppo che fa riferimento al gruppo Centopercentoanimalsti nato come associazione no profit nel 2003 e che ora, invece, è un movimento con sito web a cui può far parte solo chi è vegano o vegetariano.

“Passo Tre Croci nei pressi di Auronzo, un automobilista senza scrupoli si diverte a terrorizzare dei poveri Lupi correndogli dietro con l’auto fino allo sfinimento dei poveri animali, che per fortuna riescono a mettersi al riparo. Un’altra vergogna che non può essere ignorata!”.

La difesa dell’automobilista

Dopo le critiche, l’autore del filmato ha spiegato che stava andando piano e che non voleva certo fare male agli animali. Il problema della convivenza con questi animali è un tema molto attuale: in Piemonte ad esempio la questione degli abbattimenti selettivi è molto dibattuta.

