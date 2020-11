Gli aiuti economici per le attività danneggiate dalla pandemia potrebbero allargarsi, perché comunque di soldi in cassa ce ne sono ancora e in ogni caso il Governo non esclude di fare nuovo deficit con prestiti dai mercati. Questo il quadro che emerge dal governo sul fronte delle misure per tamponare gli effetti dell’ emergenza sanitaria a pochi giorni dal Ristori bis, il decreto che stanzia 2,8 miliardi di euro per sostenere le imprese colpite dal giro di vite di inizio novembre.

Le novità del Decreto Ristori Bis

Si tratta di una serie di misure tra le quali rimborsi a fondo perduto, sospensione dell’IVA e dei contributi previdenziali dei dipendenti, cancellazione della seconda rata dell’imu per i locali commerciali, bonus baby sitter e congedi per chi ha figli che non possono andare a scuola.

Gli indennizzi sono maggiori per le regioni dove il rischio legato al Covid è più alto: così per esempio il proprietario di un bar di Milano avrà diritto a una somma maggiore di uno di Roma che può almeno rimanere aperto fino alle 18. Ma è previsto anche un meccanismo per dare aiuti più corposi se una zona gialla diventa rossa.

Ampliata anche la lista dei beneficiari. Ma rimangono fuori diverse categorie: si lamentano gli agenti di commercio e i consulenti finanziari e le agenzie viaggio, in particolare.

Primo Decreto Ristori: arrivano i bonifici

Intanto cominciano ad arrivare i bonifici del primo Decreto Ristori quasi un miliardo di euro a oltre 200 mila aziende il contributo è automatico cioè l’agenzia lo versa sul conto corrente, senza bisogno di richieste da parte di chi lo aveva già avuto nei mesi scorsi. Questa formula vale anche per per gli ultimi sussidi decisi in questa tranche: tre quarti dei soldi vanno a bar, ristoranti e gelaterie, a livello territoriale prima la Lombardia seguita da Lazio e Veneto.

Decreto Ristori Bis: chi sono i beneficiari

Codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto:

47.19.10 Grandi magazzini 200%

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200% Codice ATECO Descrizione %

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Esonero dal versamento di contributo previdenziali

Codice Ateco:

01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

03.xx.xx Pesca e acquacoltura

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05.00 Produzione di birra

46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO DECRETO RISTORI BIS