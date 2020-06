Lettera con un proiettile indirizzata al presidente di Confindustria Bergamo

Stefano Scaglia, numero uno di Confindustria Bergamo, diventa l’obiettivo di atti intimidatori. Una missiva indirizzata all’imprenditore, contenente un proiettile e minacce di morte, è stata consegnata a firma di sedicenti “Nuclei proletari lombardi”. Anche Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, è stato protagonista della medesima minaccia, finendo sotto scorta.

La notizia è stata data dall’Eco di Bergamo, dove oggi (lunedì 29 giugno) in redazione è stata recapitata una lettera contenente un proiettile calibro 6.25 che aveva come destinatario l’imprenditore bergamasco ed è stata recapitata al direttore del quotidiano cittadino Alberto Ceresoli.

La busta, con due francobolli affrancati a penna, conteneva anche una lettera rivendicata da sedicenti “Nuclei proletari lombardi” che recita scritto a computer:

“Il signor Stefano Scaglia di Confindustria sappia che non dimentichiamo mai. Una bara in più non si nega a nessuno mai o lui o un suo familiare. Sempre solo questo potrà ridare dignità a chi è morto sul lavoro. Dove non arriva il Covid arriviamo noi“.