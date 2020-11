Liguria e Toscana passano da zone gialle ad arancioni, Veneto "salvo"

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata (oggi, lunedì 9 novembre 2020) un’ordinanza che – sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia – prevede il passaggio in zona arancione di 5 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. la Provincia di Bolzano passerà in area ‘rossa’. L’ordinanza andrà in vigore dall’11 novembre. Il Veneto sembrava inizialmente potesse avere la stessa sorte, invece è “salvo”.

