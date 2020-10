Maltempo: dispersi in Piemonte, in Lombardia esondano fiumi e laghi, a Venezia il Mose ferma l'acqua alta

Ferale il bilancio delle ultime ore di maltempo. L’allarme è scattato in diverse regioni del Nord Italia, ma è in Piemonte che si registra la situazione più problematica.

LEGGI: Maltempo in Valle d’Aosta, morto un vigile del fuoco volontario. Crollato un ponte a Gaby

Una buona notizia (aggiornamento delle 20): dei 22 dispersi, concentrati soprattutto fra le province di Vercelli, Biella e Cuneo, solo uno è ancora al centro delle ricerche, tutti gli altri sono stati rintracciati.

Degli 11 dispersi segnalati dalla Protezione civile nel Cuneese, risulta ancora disperso solo un pastore (TUTTI I COMUNI DELLA GRANDA COINVOLTI)

LEGGI: Maltempo, chiusa l’autostrada Torino-Milano

LEGGI: Traffico sospeso per maltempo sulla linea ferroviaria Torino-Milano

Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, è isolata a causa dell’esondazione del torrente Vermegnana. Esondato anche il Sesia a Borgosesia. Nel Biellese una frana ha investito il Santuario di San Giovanni d’Andorno. È poi crollato attorno alle 13.30 di oggi sabato 3 ottobre il ponte sul fiume Sesia a Romagnano.

Il presidente della Regione Alberto Cirio sottolinea la preoccupazione per i dispersi, di cui sono ancora in corso le ricerche, e per gli enormi danni al territorio che i sindaci delle aree più colpite – con i quali è in contatto da stanotte – descrivono in alcuni casi peggiore del ‘94.