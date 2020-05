Proiezioni zero casi: Toscana 6 giugno, Veneto 9 giugno, Liguria 24 giugno, Piemonte 26 giugno e Lombardia... forse a Ferragosto

Secondo le nuove proiezioni fatte dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane – coordinato dal Professor Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, e dal Dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio – per la Lombardia il traguardo dei contagi zero si raggiungerà solo a metà agosto (se va bene, ma probabilmente molto più in là).

ANIMAZIONE: L’EVOLUZIONE DEI CONTAGI IN ITALIA:

La precisione delle proiezioni è legata alla corretta rilevazione dei nuovi contagi: è infatti noto che questi possono essere sottostimati a causa dei contagiati asintomatici.

Ma c’è una puntualizzazione: queste stime sono fatte con un mantenimento della mobilità sociale a livelli estremamente contenuti, sarà necessario rivederle alla luce dell’ultimo Dpcm.

“La Fase 2 metterà alla prova la capacità organizzativa delle Regioni e il buon senso dei cittadini, poiché interviene in un momento in cui i nuovi contagi sono ancora un numero a due cifre per 11 Regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto) e il rischio di una ripresa dell’epidemia non è trascurabile. Invece, molto delicata è la situazione in Lombardia, speriamo non si debba pagare un prezzo troppo alto in termini di salute”, spiega Solipaca.