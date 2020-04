Regione Lombardia denuncia diffusione di un falso piano per le riaperture fino al 2021

Regione Lombardia comunica che sporgerà denuncia contro ignoti alla Polizia postale per far chiarezza in merito al falso documento relativo a fantomatiche decisioni che Regione avrebbe assunto in tema di aperture e restrizioni relative alla diffusione del Coronavirus.

Falso piano per le riaperture dal 4 maggio al 2021

In una nota Palazzo Lombardia ha definito l’azione “vergognosa e gravissima”.

In pratica, il falso pdf istituzionale, che sta girando ancora una volta soprattutto via WhatsApp (con la messaggistica istantanea è infatti più semplice tentare di bypassare i sistemi che consentono ai social network e ai motori di ricerca di individuare e bloccare le fake news), riguarda un fantomatico accordo Stato/Regioni con tanto di programmazione biennale delle riaperture. Si va dall’improbabile apertura dei call center addirittura a giugno del prossimo anno fino alla fantasiosa rimozione definitiva delle restrizioni a fine luglio sempre del 2021.

Ecco comunque il documento del quale diffidare, in modo che possiate eventualmente anche confrontarlo: