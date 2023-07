Davide Milesi conquista uno dei vertical più ripidi d'Italia: medaglia d'oro all'atleta brembano

L'ennesimo oro da posizionare in bacheca, conquistato con la tenacia di chi - dopo tanti traguardi - ancora dà il massimo per ottenere il meglio. Così Davide Milesi di Roncobello si è portato a casa una nuova medaglia, trionfando ne "La Retta Via" con i suoi mille metri esatti di dislivello, spalmati su 2,1 chilometri di svolgimento, risulta essere uno dei vertical più ripidi d'Italia.

La competizione, andata in scena domenica 16 luglio a Pieve Vergonte (provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte), ha visto trionfare tra i 117 partecipati proprio Davide Milesi: 58 anni, brembano, di professione Forestale e grande appassionato di corsa in montagna, maratona e mezza maratona, campi in cui si è specializzato negli ultimi trent'anni con numerosi importanti piazzamenti.

Quello ottenuto alla gara piemontese, infatti, altri non è che uno dei tanti ori che ha collezionato nel corso della sua carriera sportiva: cinque le medaglie d'oro ottenute ai Campionati del Mondo di corsa in montagna, tre quelle agli Europei e un'altra ai Giochi del Mediterraneo, tanto per citare le più importanti, ma il suo palmarès ne conta decine dagli anni Novanta fino ad ora.

«Non mi ero certamente presentato al via solo per la presenza ma come sempre per dare il massimo, consapevole della buona condizione palesata in allenamento di questo ultimo periodo - ha raccontato sulla propria pagina Facebook -, ma certamente mai avrei potuto immaginare di vincere. A volte i sogni si realizzano bisogna sempre provarci con tutta l'energia e la convinzione. Non smettiamo di fare sport perché siamo vecchi, diventiamo vecchi se non facciamo sport».