È una bergamasca la migliore pilota femminile del rally Gran Premio Nuvolari 2022

La bergamasca Nausicaa Zumelli si è classificata al primo posto nella sezione femminile del rally Gran Premio Nuvolari che si è svolto dal 15 al 18 settembre con partenza e arrivo a Mantova e che ha percorso buona parte della pianura Padana orientale, fino a Rimini, e con sconfinamento in Toscana a Montevarchi, al Passo della Consuma.

Un percorso impegnativo, che Zumelli ha affrontato alla guida di un’automobile del 1969, la MG Widget Mark III: accanto aveva Uberta Moretti, di Como. Buono anche il risultato assoluto: Zumelli e Moretti si sono classificate al trentottesimo posto su 340 autovetture partite. Ha detto Nausicaa Zumelli, una veterana dei rally: «È stata una gara durissima; chi, come me, partiva tra gli ultimi, ha dovuto gareggiare al buio, con notevoli svantaggi… ma è stato anche un impegno esaltante».

Per celebrare il “Grande Tazio” sono arrivati equipaggi da tutto il mondo: la Nuvolari è una manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, la più tecnica in Italia, che riunisce a Mantova i migliori “gentlemen drivers” (ma anche le “lady drivers”, come la brava pilota bergamasca) da tutto il mondo: la maggior parte degli equipaggi è straniera.

Da segnalare che quest’anno è stata un’edizione particolare, anche perché si è celebrato il 130esimo anniversario del "Mantovano Volante"; il leggendario Tazio era nato infatti nel 1892 ed era morto a Mantova nel 1953. Lungo le strade un pubblico entusiasta ha salutato automobili di ogni epoca, tra le più vecchie una Bentley del 1923. E poi Porsche, Lancia, Alfa Romeo, Aston Martin, Triumph… Fino alle "giovani" Fiat 128 Rally e Ferrari Dino 246 GTS della metà degli Anni Settanta. La più recente in assoluto era la Porsche 911 del 1976.