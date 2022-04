Il Volley Bergamo 1991 perde, ma può comunque festeggiare la salvezza

VOLLEY A1 FEMMINILE

Contro Conegliano arriva un ko per 3-0, ma la vittoria di Monza in casa di Trentino regala la permanenza in A1 alle bergamasche

di Giordano Signorelli

Per fortuna non si è rivelata necessaria una lunga attesa post-gara per poter gioire di una sofferta salvezza: sullo 0-2 e sul 16-23 del terzo set è arrivata la tanto attesa buona notizia con il successo per 3-0 di Monza in casa di Trentino e quindi la matematica permanenza in Serie A1 del Bergamo Volley 1991.

Per quanto concerne il match, non basta un Palasport gremito come non mai - si tratta della “prima” aperta al pubblico al 100%, 1733 spettatori presenti sugli spalti - a spingere il Volley Bergamo 1991 verso una vittoria, ma quel che conta è aver salvato la categoria e poter festeggiare come se si avesse vinto.

Che Conegliano, ancora in lizza per il primo posto in regular season, non fosse venuta a Bergamo per fare la scampagnata conclusiva, lo fa capire lo schieramento iniziale in cui Santarelli spedisce sul taraflex un eptetto di qualità - diagonale Wolosz-Egonu, Fahr-Vuchkova al centro, Plummer-Sulla in banda e De Gennaro libero - e con i primi quattro attacchi che vanno a bersaglio. Il Volley Bergamo 1991 - in campo con Di Iulio in regia, Lanier opposta, Loda e McMay in posto quattro, Schoelzel e Butigan centrali e Cicola libero - prova a fare il suo, ma la scarsa efficacia al servizio delle bergamasche facilita ulteriormente il compito alle venete abili a premere l’acceleratore con soluzioni dal centro e arrivare celermente al primo 13-25 con un missile terra-aria di Egonu.

Nel secondo set cambio al centro con Ogoms per Scholezel, ma è tutto il Volley Bergamo ad apparire più battagliero e a rimanere in partita nonostante l’improvvisa, ma fortunatamente solo temporanea, uscita dal campo di Di Iulio per un malore (rientrata poi sul 19-20). Sul 21-24 nasce la rimonta che porta il parziale ai vantaggi, ma Egonu (15 punti in un solo set!) trascina le pantere sul 26-28. Nel terzo parziale le venete tornano in versione caterpillar e chiudono 16-35.

Volley Bergamo 1991-Imoco Volley Conegliano 0-3

(13-25, 26-28, 16-25)

Volley Bergamo 1991: Di Iulio, Lanier 13, Schoelzel 1, Butigan 4, Loda 10, McMay 5, Cicola (L), Ogoms 3, Borgo 1, Turlà 1, Faraone (L), Cagnin 1. All. Micoli.

Imoco Volley Conegliano: Wolosz 1, Egonu 23, Fahr 8, Vuchkova 6, Plummer 14, Sylla 12, De Gennaro (L), Caravello, Courtney, Gennari 2. Non entrate: De Kruijf, Folie, Omoruyi, Frosini. All. Santarelli.

Arbitri: Marco Braico e Alessandro Serra

Durata set: 22’, 38’, 24’. Totale 84’

Note: 1733 spettatori, incasso non comunicato.

Mvp: Wolosz. Muri 4-5, ace 1-4, errori in battuta 6-9