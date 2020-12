La Zanetti Bergamo chiude il 2020 con la sconfitta nel “classico” contro Novara

di Giordano Signorelli

Dopo il punto preso in casa di Casalmaggiore, la Zanetti Bergamo non riesce a incrementare il proprio bottino in questo turno infrasettimanale. La squadra allenata da Daniele Turino si arrende in tre set contro l’Igor Gorgonzola Novara, che invece fa il pieno al PalaAgnelli. Si chiude quindi con un ko il 2020 del club bergamasco, in quanto la gara in programma domenica 27 dicembre contro la Delta Trentino è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid emerse nel gruppo squadra trentino.

Bergamo – in campo con la diagonale Valentin-Johnson, Moretto e Dumancic al centro, Loda ed Enright in posto quattro e Fersino libero – approccia abbastanza bene il match rimanendo attaccata a Novara fino al 17-18. Poi le piemontesi – schierate con Hancock in palleggio, Smarzek opposta, Chirichella e Bonifacio al centro, Bosetti e Herbots schiacciatrici e Sansonna libero – premono e chiudono 20-25.

Nel secondo set la squadra di Lavarini inizia subito forte (5-11), Turino si gioca le carte Lanier e Mio Bertolo, ma il margine resta immutato fino alla fine (18-25). Nel terzo periodo Novara scava subito un importante solco (13-21), poi Bergamo si gioca gli ultimi colpi con orgoglio, accorcia sino al 21-23, ma Bonifacio mette in cassaforte il successo dell’Igor (22-25).

Zanetti Bergamo-Igor Gorgonzola Novara 0-3

(20-25, 18-25, 22-25)

Zanetti Bergamo: Johnson 4, Enright 8, Dumancic 3, Valentin 2, Loda 8, Moretto 2, Fersino (L); Faraone (L), Lanier 7, Prandi 2, Mio Bertolo 2, Marcon. Allenatore: Turino.

Igor Gorgonzola Novara: Herbots 17, Bosetti 13, Chirichella 9, Hancock 7, Bonifacio 6, Smarzek 1, Sansonna (L); Zanette 7, Populini 1. Non entrate: Napodano (L), Battistoni, Tajé, Washington, Daalderop. Allenatore: Lavarini.

Arbitri: Luca Saltalippi e Massimiliano Giardini

Durata set: 26’, 24’, 30’. Totale 80′

Note: muri 5-10, aces 4-7, errori in battuta 7-12