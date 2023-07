Borgo diVino e Carrara: dal 7 al 9 luglio un nuovo incontro tra buon bere e cultura

Dopo il grande successo della prima edizione, Borgo diVino in Tour ritorna in Accademia Carrara. A ospitare l'evento, che si svolgerà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio dalle 18 alla mezzanotte, saranno gli spazi esterni della pinacoteca bergamasca.

Durante l'evento, promosso dall'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" e organizzato da Valica in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, ogni visitatore potrà acquistare al costo di diciotto euro un voucher comprensivo di otto assaggi di vino e kit degustazione composto da sacchetta e calice, oltre a uno speciale ingresso ridotto a otto euro per visitare la collezione permanente di Accademia Carrara e la mostra "Vette di Luce" attualmente allestita in museo.

Un percorso enogastronomico e il nuovo vino Rosso Capitale

I visitatori potranno scegliere tra più di cento etichette prodotte da circa cinquanta cantine partecipanti provenienti non solo dalla Bergamasca e dalla Lombardia, ma anche da altre regioni d'Italia come Abruzzo, Piemonte, Calabria, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Campania.

Piazza Giacomo Carrara ospiterà un vero e proprio percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa venti pannelli espositivi, ma ci sarà anche spazio riservato all'esperienza gastronomica con street food e piatti della tradizione.

All’interno della manifestazione Borgo diVino verrà presentato anche Rosso Capitale, vino dell’azienda vitivinicola Caminella proposto in un’edizione limitata di 2023 bottiglie a celebrazione dell’annata memorabile di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Rosso Capitale è un prodotto unico frutto della collaborazione tra Accademia Carrara e Caminella e si inserisce tra le iniziative de "La Carrara Family". Si tratta di un vino da collezione, le cui etichette sono dedicate a tre capolavori custoditi all'interno della pinacoteca: il San Sebastiano di Raffaello, la Madonna col Bambino di Andrea Mantegna e il Ritratto di giovane di Lorenzo Lotto.