La musica come maestra di vita: a Mezzoldo la "Giornata del corista in montagna"

Ben cinque cori - bergamaschi e non solo - saranno protagonisti della "Giornata del corista in montagna", organizzata dal Distretto Provinciale di Bergamo di "Cori Lombardia" (ex-Usci Bergamo) per la giornata di domenica 25 giugno. Dalle 11 alle 17 lassù, agli oltre 1.300 metri di quota del Rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo, questa iniziativa avrà come obiettivo quello di diffondere la buona musica corale e promuovere scambi culturali con le corali partecipanti.

Il programma della giornata corale al Rifugio

«Cantare in un coro ha un’importanza molto profonda, significa esprimere le proprie vibrazioni per il canto – spiega Guerino Comi, presidente del Distretto provinciale di Bergamo di “Cori Lombardia” – Ma ancora più importante è condividere questa passione con altri cori, perché da questo interscambio può svilupparsi una crescita artistica, che va ad arricchire il coro stesso. Ci si nutre delle energie altrui, ci si nutre del respiro altrui. La rassegna va proprio in questa direzione: far interagire diverse esperienze, con repertori diversificati e specifici, che siano qualificanti per tutti».

Cinque i cori protagonisti: Alpa di Caravaggio, Calliope di Gussago (Brescia), Le Voci del Tempo di Villa di Serio, Le Due Valli di Alzano Lombardo e Virola Alghise di Verolanuova (Brescia). La giornata sarà scandita da una serie di attività. Alle 10 un "itinerario corale" di apertura dell'evento, poi alle 11 la Santa Messa celebrata da Fratel Gerardo e accompagnata dai canti di tutti i cori.

Nel pomeriggio, alle 14, ci sarà il "Carosello corale" dove ogni coro avrà a disposizione trenta minuti per le proprie esecuzioni. Alle 16 un'esecuzione d'insieme e la consegna degli attestati di partecipazione e i saluti finali.