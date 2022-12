Il Natale trova casa, anzi casetta: tutti i mercatini del weekend (9-11 dicembre)

Santa Lucia è dietro l’angolo, quindi il mese di dicembre entra nel vivo. Le casette di legno, spuntate come funghi un po’ ovunque, si moltiplicano ancora nella Bergamasca: ecco dove.

Bergamo

Fino al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 22, c’è il tradizionale Villaggio di Natale in piazzale degli Alpini, organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti. Quest’anno le caratteristiche casette in legno (26) sconfinano sul marciapiede di Viale Papa Giovanni XXIII e abbracciano la pista di pattinaggio allestita nel piazzale degli Alpini.

In Piazza Matteotti, fino all’8 gennaio, ecco il “Christmas village”, con casette di prodotti artigianali, enogastronomici e non solo. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 20; dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 22.30.

In Città Alta, al posto dei tavolini del Circolino, ci sono le casette del “Giardino di Natale”. Sono otto, tre a carattere sociale e le rimanenti enogastronomiche. Le aperture sono previste per i giorni: 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 dicembre. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22, feriali dalle 16 alle 22.

Per gli amanti della musica, domenica c’è “La centrale dei dischi” a Daste, dalle 10 alle 19: vinili, cd e audiocassette da oltre 40 espositori.

Per chi vuole aiutare concretamente gli animali in cerca di una casa ma non ha la possibilità di adottare, l'occasione per farlo è domenica 11 dicembre: dalle 10 alle 18, in Largo Medaglie d'Oro (vicino alla chiesa di Santa Lucia) si terranno il "Mercatino Micioso 2022" e la Giornata Nazionale del Socio Enpa, entrambi organizzati dal Gattile di Bergamo.

Alzano

Factory Market il 10 e 11 dicembre all’interno dello Spazio Fase, ex centrale Pigna.

Berzo San Fermo

Mercatino in via Europa Unita dalle 10 alle 18. Ci saranno diverse attività oltre agli espositori, per intrattenere sia grandi che piccini.

Ambivere

Giovedì 8 dicembre, nel centro del paese, un’intera giornata dedicata al Natale con mercatini a tema con cibo, giochi, musica e intrattenimento per tutte le età.

Bolgare

Bancarelle degli hobbisti, pane e salamella e tante altre attrazioni per grandi e piccoli giovedì 8 dicembre dalle 8 alle 19 in Piazza Caduti di Nassiriya.

Castione

Ventesima edizione dei mercatini di Natale organizzati da VisitPresolana e dal Comune di Castione della Presolana. Appuntamento sul piazzale Donizetti, nelle frazioni di Bratto/Dorga, nei week-end 7/8/9/10/11 dicembre e 16/17 dicembre. Circa 45 gli espositori, dagli hobbisti con prodotti a tema natalizio e non, agli artigiani, a tanta enogastronomia tipica delle valli nei punti ristoro dell’area food.

Clusone

Mercatini natalizi nel Parco Nastro Azzurro, ai piedi delle sequoie secolari. Saranno presenti nei seguenti giorni: dal 7 al 12, il 17 e il 18, il 23 e il 24, dal 26 al 30 dicembre, dalle 10 alle 19 ad eccezione del 10 dicembre, in cui gli orari saranno prolungati fino alle 22. Tra i grandi ritorni c'è anche la Notte Bianca, in programma nel centro storico di Clusone il 10 dicembre dalle 15 alle 23:30. Per i bambini, nel pomeriggio del 12 dicembre ci sarà il passaggio di Santa Lucia nel centro storico.

Colere

Mercatini dell’artigianato e prodotti tipici sono i protagonisti del Villaggio di Natale, dall’8 all11 dicembre in piazza Risorgimento. Ma non mancheranno dolci, vin brûlé e spettacoli.

Leffe

La magia del Natale arriva anche a Leffe, che si trasforma per l'occasione nel paese dei balocchi. Domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 18, tutto pronto per “Leffeinverno”, la manifestazione organizzata dall'Amministrazione comunale.

Ranzanico

Giovedì 8 dicembre, all’oratorio, mercatino dalle 10 alle 18. Dalle 14 gli spettacoli con il mangiafuoco e il trampoliere. Punto ristoro: pane e strinù, formaggio fuso, patatine fritte.

Ponte San Pietro

In occasione di "Natale d'incanto a Ponte San Pietro", una mattinata dedicata ai mercatini dove potrete acquistare regali per amici e parenti, sabato 19. Per tutto il periodo delle festività natalizie si potrà ammirare il presepio sul fiume Brembo allestito dal Gruppo Alpini di Ponte San Pietro.

Sarnico

Tornano i mercatini di Natale con le tradizionali casette in legno con prodotti ed artigianato legati al mondo natalizio per allietare la passeggiata ed ammirare gli splendidi paesaggi che il lago sa regalare anche in inverno. Giovedì 8 dicembre dalle 16 alle 19.

Scanzorosciate

In piazza della Costituzione, dalle 9 alle 18, l’8-11-18 dicembre, originali esposizioni di prodotti di artigianato, abbigliamento, articoli natalizi e tante idee regalo, ma non solo: nel paese del rinomato Moscato di Scanzo saranno ben rappresentate le eccellenze enogastronomiche locali con vini, formaggi, miele e olio a km zero.

Selvino

Dal 3 dicembre all’8 gennaio nel cuore di Selvino c’è “Il Natale a 1000”, un villaggio con mercatini, eventi, giostre, animazione e attrazioni per bambini. Apertura: 8-9-10-11, 17-18 e dal 26 al 31 dicembre; dal 2 all’8 gennaio.

Seriate

Mercatini di Santa Lucia, domenica 11 dalle 9 alle 19, in piazza Donatori di Sangue. Ricchissimo il programma di eventi durante la giornata.

Valbrembo

Dalle 9 alle 18.30 mercatino di hobbisti e creativi, aperitivi, caldarroste, vin brulé, frittelle, zucchero filato, patatine, pane e cotechino in via Don Milani.

Vilminore

Sabato 10 dicembre la Biblioteca Civica di Vilminore, in collaborazione con la Pro Loco Vilminore, organizza la Festa della luce – Aspettando Santa Lucia: una giornata tra artigianato, burattini e laboratori creativi per bambini. Dalle 9.30 alle 18.30 in Piazza Giustizia e Piazza Vittorio Veneto saranno allestite numerose bancarelle di artigiani, hobbisti e produttori locali.

Zogno

Villaggio di Santa Lucia in piazza Garibaldi. Giostra gratuita dal 8 al 13 dicembre e Casetta di Santa Lucia per la consegna delle letterine fino al 12 dicembre.