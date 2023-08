Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (12-13 agosto) e di Ferragosto in Bergamasca

Siamo nel cuore delle ferie: almeno così accadeva nel secolo scorso, quando ad agosto le fabbriche chiudevano tutte e la vita in città si fermava. Non è più così, o almeno non del tutto: i ritmi della società sono cambiati, le ferie sono meno e, in media, meglio distribuite. E per chi resta a casa, le occasioni per mangiare e stare insieme ora abbondano, fortunatamente.

Bergamo

La proposta culinaria di Nxt Station al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai fermata, me ne diamo comunque conto. Dal 9 al 13 agosto c’è la Fiera della birra artigianale, dal 16 al 20 agosto la Fiera della paella e sangria.

C'è la sagra della parrocchia di San Rocco confessore in Fontana sui Colli di Città Alta. Si svolge nello spazio retrostante del santuario della Madonna della Castagna dalle 19 in ogni weekend, dal 21 luglio fino a martedì 15 agosto, Ferragosto e solennità dell’Assunta. Vengono proposti piatti della cucina tipica bergamasca.

Quinta edizione della Sagra Terrona all’Edoné, dal 3 al 13 agosto. Undici giorni dedicati al cibo regionale del Sud Italia: dalle orecchiette pugliesi alla panzanella, passando per gli arrosticini abruzzesi e i cannoli siciliani, senza dimenticarci delle fritture. Ogni sera concerti, giochi, cinema, piatti speciali.

Sagra della Madonna del Bosco dal 12 al 15 agosto. “Se piove portate l’ombrello”.

Albino

Dall’8 al 14 agosto va in scena presso lo Spritz&Burger di Albino il festival del Polpo alla Brace e del Fritto Misto di Pesce, il format itinerante che negli ultimi quattro anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Sette giorni nei quali si potranno degustare due delle più conosciute prelibatezze di pesce, in un ambiente con ampio parcheggio ed immerso nel verde direttamente sulla pista ciclopedonale dalla Val Seriana.

Brembate

Festa dell’Unità dall’8 al 22 agosto nel piazzale del Mercato di via Tiziano Vecellio.

Casirate

Dal 17 agosto al 10 settembre a Casirate d’Adda torna la Gerundium fest.

Colere

Il Gruppo Alpini Colere organizza la tradizionale Festa della Montagna. L’evento si svolgerà presso il Presolana Cultural Forum sabato 12 e domenica 13 agosto. Come da tradizione si festeggerà con una deliziosa cucina a base di piatti tipici locali (sabato solo cena, domenica sia pranzo che cena).

Cologno al Serio

Festa Bikers di Cologno al Serio, arrivata ormai alla sua 26esima edizione. Dal 22 al 27 agosto nella zona industriale a sud del paese.

Clusone

Sabato 12 agosto, le vie del centro storico di Clusone si animeranno e coloreranno grazie agli interventi artistici di numerosi Artisti di Strada che condivideranno con i presenti le loro incredibili doti artistiche e creative. Un fantastico evento ideale per passare un pomeriggio diverso ed emozionante dedicato a grandi e piccini. L’appuntamento prevede: dalle 10 alle 19 mercatini; dalle 16 alle 19 e dalle 20:30 alle 23 artisti di strada per le vie del centro.

Filago

Dal 10 al 20 agosto a Filago tornano le “Feste patronali”. L’appuntamento è all’oratorio di Via Carducci. Buona cucina, musica e attrazioni per ogni età.

Fonteno

Da giovedì 10 a domenica 13 agosto e da venerdì 18 a domenica agosto il campo sportivo di Fonteno ospiterà la sagra “Fonteno in Festa”. Tutte le sere sarà possibile ascoltare musica dal vivo, giochi gonfiabili per bambini, stand della birra, servizio cucina con grigliate, carne alla brace, piatti freddi e i famosi ravioli di Fonteno. Evento organizzato dalla Biblioteca e dalla Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita di Fonteno.

Gandellino

Turismo Gandellino organizza per mercoledì 16 agosto una serata speciale. Raviolata e a seguire un concerto di musica leggera con il Soprano Gandellinese Sonia Lubrini, accompagnata dal quartetto di ottoni “Fantabrass Quartet”. L’evento si terrà presso il Centro Sportivo Don Pala di Gandellino, alle ore 19.

Gorle

Festa degli Alpini dal 18 al 28 agosto nel PalaLovato di via Roma.

Gromo

Il Comune di Gromo, in collaborazione con Berghèm Gin Fest, organizza Lèstrabù sabato 12 agosto. Un evento enogastronomico con mercatini, aperitivo e cena a base di prodotti tipici presso il centro storico di Gromo. Durante la manifestazione ci sarà intrattenimento musicale e la presenza del Berghèm Gin Fest per la degustazione di gin bergamasco. L’evento si svolgerà dalle 15 presso Piazza Dante a Gromo.

Leffe

Torna la Sagra di San Rocco a Leffe, in località San Rocco, dal 12 al 17 agosto. Per l’occasione verranno proposte serate in allegria con cucina tipica bergamasca e musica. Mercoledì 16 agosto in serata tradizionale incanto della merce come veniva fatto dai Copertini di Leffe e a seguire spettacolo pirotecnico. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Michele Arcangelo in collaborazione con lo staff del Comitato Amici di San Rocco. La festa è un evento tra religioso e storico molto sentito dalla popolazione leffese in virtù di una tradizione che lega il S. Rocco all’epopea dei Coertì, gli ambulanti leffesi che raggiunsero ogni angolo d’Italia e del mondo con i prodotti tessili della valle. Rientravano in paese verso il 16 agosto e la Festa di San Rocco era l’occasione per incontrarsi.

Oltressenda Alta

Martedì 15 agosto a Oltressenda Alta il Gruppo Sportivo Nasolino organizza la festa di Ferragosto con cena a base di specialità alla griglia, taglieri con prodotti tipici, polenta e i “ravioli delle sciure”. A seguire intrattenimento musicale. Si potrà gustare alla tensostruttura di Nasolino, Oltressenda Alta, dalle 19.

Onore

Lunedì 14 agosto a Onore si terrà la Festa dell’Assunta. Nel piazzale del mercato alle 19:30 verrà proposta una cena tradizionale e a seguire una tombolata.

Palazzago

Tradizionale Sagra di San Rocco con cucina e servizio bar aperti dalle 19.00. Dal 4 al 6 agosto e dall’11 al 16 agosto. Tutte le sere intrattenimento e tombola.

Parre

Dal 18 al 20 agosto c’è la mitica Sagra degli Scarpinocc. I gruppi folkloristici proporranno un angolo antico in costume tradizionale tipico. La Pro Loco Parre propone durante la sagra anche altri piatti della tradizione: bergna (carne di pecora), arrosticini di agnello, strinù, costine, spiedini e polenta. Durante il weekend è possibile acquistare gli Scarpinòcc nei negozi del paese che effettuano orari di apertura particolari. La sagra si svolge presso il Pala Don Bosco dell’oratorio in Via Duca d’Aosta a Parre Sopra (anche in caso di maltempo).

Sabato 12 agosto si terrà la nuova edizione di “Spritz Summer Party”. L’appuntamento è al Pala Don Bosco per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Pedrengo

Da venerdì 11 a martedì 15 agosto all’area feste di Parco Frizzoni a Pedrengo torna la festa della Croce Bianca. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo il servizio bar e cucina. Non mancheranno musica e intrattenimento.

Da venerdì 18 a lunedì 21 agosto all’area feste di Parco Frizzoni a Pedrengo si terrà la Festa dell’Amicizia – Associazione don Luigi Sturzo. Tutte le sere sarà attivo servizio bar e cucina.

Piazza Brembana

A Piazza Brembana, dall’11 al 13 agosto, in via Tiro a Segno, saranno presenti numerosi stand che proporranno diverse specialità culinarie di street food, da quelle locali e italiane a quelle da tutto il mondo. Sarà l'occasione perfetta per compiere un viaggio culinario tra i sapori e le cucine più lontane pur rimanendo a due passi da casa.

Roncola San Bernardo

Torna la Grigliata Alpina, famosa sagra organizzata dal Gruppo Alpini Roncola, allestita nel campo sportivo di Roncola San Bernardo per i primi tre weekend di agosto: sabato 5 e domenica 6; venerdì 11, sabato 12 e domenica 13; sabato 19 e domenica 20. Tutte le sere, dalle ore 19, la cucina offrirà tante specialità nostrane: casoncelli alla bergamasca, pizzoccheri, spaghetti allo scoglio o al sugo, grigliate alla brace, cervo, brasato, porcini, trippa, roastbeef, fritture di pesce, moscardini in umido, taglieri di formaggi o di salumi, patatine fritte e ovviamente l’immancabile polenta taragna.

Rovetta

Mercoledì 16 agosto si terrà la “Sagra dei Bertù”. Sono ravioli tipici di Rovetta lavorati a mano, realizzati con una sfoglia di farina integrale macinata a pietra farcita con un ripieno composto da salamella bergamasca, grana padano e uova.

L’Asd San Lorenzo organizza anche quest’anno, per il 12 agosto, il tradizionale e folkloristico Palio degli asini di San Lorenzo, giunto ormai alla sua 48° edizione.

Sant’Omobono

Dal 10 al 20 agosto al campo sportivo di Mazzoleni (piazza Mazzoleni) a Sant’Omobono si terrà la “Festa della comunità”, a cura della parrocchia e Associazione Polisportiva Mazzoleni. Buona cucina, struttura e pista da ballo coperti e gonfiabili per bambini.

Selvino

Sabato 12 agosto a Selvino NoixLoro, Ambulanza Selvino Aviatico, Alpini Selvino in collaborazione con Oratorio Selvino organizzano “Gnoccata della Solidarietà”. L’evento si terrà in piazza Oratorio dalle 12. Richiesta prenotazione. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 13 agosto.

Songavazzo

Sabato 19 e domenica 20 agosto al centro sportivo di Songavazzo si terrà la festa degli Alpini. La giornata di sabato 19 inizierà alle 17 e dalle 19 aprirà la cucina. Domenica 20 il ritrovo sarà alle 10:30 al piazzale di Falecchio e a seguire la messa al Cappello degli Alpini di Falecchio.

Strozza

A Strozza torna la sagra del casoncello agli impianti sportivi in via Adamello, 16. Apertura sabato 5 e domenica 6 agosto; il 12 e 13 agosto; il 19 e 20 agosto; il 24, 26 e 27.

Torre Boldone

Anche quest’anno Rifondazione Comunista organizza Festa in Rosso di Torre Boldone. Si svolgerà da venerdì 11 a domenica 20 agosto nell’area feste di viale Lombardia di Torre Boldone.

Zogno

Festa dell’Assunta a Grumello de' Zanchi dal 14 al 19 agosto. Musica, spettacoli e ruota della fortuna ogni sera. Casoncelli, foiade, nusecc, trippa, grigliate, taglieri e polenta. Serate dedicate ai piatti di cinghiale.

