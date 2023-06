Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (16-18 giugno) nella Bergamasca

Man mano che ci avviciniamo al solstizio d’estate la proposta di feste e sagre in provincia lievita a vista d’occhio. Si diversifica anche, con proposte che vanno dal pesce fritto al lampone autoctono.

Bergamo

La proposta culinaria di Nxt Station al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai fermata, me ne diamo comunque conto. Dal 14 al 18 giugno la proposta è all’insegna della Fiera dei Birrifici Artigianali: le bevande luppolate si accompagnano a pizzoccheri, casoncelli, hamburgher, polpette al sugo e molto altro.

Albino

In via Stazione, sulla ciclabile, ha aperto l’estivo dello Spritz & Burger, a cura di La Bergamasca Eventi. Dal 9 al 18 giugno ospita il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce, format itinerante che negli ultimi quattro anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Orari: da lunedì a venerdì dalle 19 alle 22; sabato e domenica 12-14.30 e 18.30-23.

Bondo Fest nella Casa della Comunità di Bondo Petello dal 15 al 18 giugno. Tutte le sere dalle 19 ristoro con casoncelli, carne alla griglia, fritto di pesce, polenta, piatti freddi, patatine fritte, dolci, birra alla spina, oltre alle specialità del giorno. In più, pizza.

Almenno San Bartolomeo

Un'intera giornata dedicata ai produttori locali di uno tra i frutti rossi più amati: il lampone. Torna ad Albenza, frazione di Almenno San Bartolomeo, l'annuale appuntamento con la Sagra del Lampone d'Albenza e del prodotto tipico, organizzato dalla Pro Loco Almenno. Domenica 18 giugno dalle 8 alle 17, il campo sportivo si animerà di banchetti con il piccolo frutto albenzese per eccellenza, oltre a tanti altri prodotti locali tra cui formaggi, vino, fragole, uova, mirtilli, dolci e torte.

Berzo San Fermo

Festa della Birra in via dell’Europa Unita, dall’8 al 18 giugno. Concerti di cover band tutte le sere.

Boltiere

Oratorio in festa dal 14 al 18 giugno in via Monte Grappa. Cinque serate di musica live, gonfiabili per bambini, cucina, bar, pizzeria e griglieria tutte le sere.

Caravaggio

Festa Alpina dal 9 all’11 e dal 16 al 18 giugno presso il Centro Sportivo Comunale di Caravaggio in compagnia di ottimo cibo e buona musica.

Calcinate

Dal 15 al 18 giugno Festa dell’Unità nell’area feste di viale degli Olmi.

Calusco

Dal 14 al 18 giugno si tiene la 25esima edizione di Sbirrando, in via Marconi.

Castro

La Sagra del Casoncello, giunta alla 21esima edizione, si tiene dal 16 al 25 giugno. Il servizio ristoro sarà attivo tutti i giorni nell’area “Castro Beach”, zona feste, dalle 12 alle 13:30 e dalle 19 alle 22:30.

Clusone

Dall’1 al 18 giugno nell’area La Spessa c’è “Lo Spirito del Pianeta”, festival dei popoli indigeni e delle tradizioni popolari, con un’area ristorante dedicato a sapori locali ed etnici.

Curno

Divertimento, buon cibo e numerose proposte direttamente dal territorio: torna a Curno, il prossimo sabato 17 giugno, la manifestazione "Note d'Estate" organizzata dall'Associazione Botteghe di Curno e dal Comune. Dalle 18 alle 24 i commercianti del territorio vivacizzeranno le strade con le loro vetrine colorate e gli stand espositivi, che proporranno diverse offerte e servizi speciali dedicati allo shopping e alla consulenza: dall'abbigliamento ai centri estetici, dalle cartolerie ai negozi di generi alimentari, dalle gelaterie alle pizzerie.

Dalmine

All’oratorio di Brembo, “Insieme in festa”. Tutte le sere, dalle 19 servizio cucina, giochi e momenti di intrattenimento. Fino a domenica 18 giugno.

Grassobbio

Comunità in festa a Grassobbio. Ogni sera dalle 19 bar, cucina, pesca di beneficenza, tombola, gonfiabili. Musica dal vivo. Dal 7 all’11 e dal 14 al 18 giugno.

Grumello

Festa dell’Unità dal 13 al 18 giugno nel Palafeste in via Kennedy 70.

Leffe

Torna a Leffe il Bös Festival: l'evento di musica punk rock organizzato dall'Associazione Amici di Luca Bosio, giunto quest'anno alla ventitreesima edizione. Tre serate, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, all'insegna di aperitivi, pizza, griglia, divertimento e tanta musica, all'interno di una location tutta nuova: la tensostruttura del Polo Scolastico Gianni Radici, a pochi passi dal Museo del Tessile di via Locatelli.

Pedrengo

Torna dal 15 al 18 giugno la Basket Fest, arrivata alla sesta edizione, nella nuova area feste, immersa nel verde del meraviglioso parco di via Piave a Pedrengo. Tutte le sere dalle 19 servizio bar, ottima cucina e musica; la domenica anche a pranzo.

San Pellegrino Terme

A San Pellegrino Terme arriva lungo viale Papa Giovanni XXIII il primo Festival di Eatinero (foto in alto): una carovana di “artisti” dello street food provenienti da tutta la Penisola che si sfideranno dal 16 al 18 giugno per accedere alla finale europea degli European Street Food Awards, che si terrà in Germania a fine settembre. Le cucine saranno attive il venerdì dalle 18, sabato e domenica non stop dalle 11 a mezzanotte. Completano la proposta concerti, animazione per i più piccoli e percorsi esperienziali, a ingresso sempre gratuito.

Scanzorosciate

Dal 9 al 18 giugno Festa dell’Unità nell’area mercato, piazza Unità d’Italia.

Seriate

Festa della Famiglia nei cortili del Centro Famiglia dal 9 all'11 giugno e dal 15 al 18. Cucina (grigliate e specialità gastronomiche) e bar sempre attivi. Per i gruppi si consiglia la prenotazione al telefono 351.681.5411.

Solto Collina

“Arriva l’estate” a Esmate, venerdì 16 e sabato 17. Food truck con hamburgher, pesce fritto, patatine e birra alla spina. Dalle 18 spritz party. Sabato sera spiedo su prenotazione (329.8028681) con polenta e patate. Dj set e animazione.

Sorisole

Festa dell’oratorio di Petosino dal 9 al 18 giugno. Tutte le sere pizzeria, cucina casalinga, servizio bar, animazione, tornei, musica, giochi e tanto altro.

Torre Boldone

A Torre Boldone torna la sagra alpina dal 9 al 18 giugno. L’iniziativa, giunta alla 29ª edizione, si svolgerà nei giardini di Via De Gasperi. Il ristoro è aperto dalle 19 e propone cucina tipica bergamasca. Domenica 11 e 18 giugno pranzo a mezzogiorno. Le serate termineranno alle 24.

Treviolo

Albegno in festa dal 15 al 25 giugno. Cucina con ravioli nostrani, pizza, griglia.

Zogno

Si inaugura la stagione domenica 18 giugno con l’iniziativa “Festa è Estate” a partire dalle 17. Tantissimi gli eventi, e in piazza Caravana c’è pure lo street food.

