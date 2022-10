Il prossimo 17 giugno la Millemiglia torna a Bergamo con trofeo lungo le mura

La Mille Miglia tornerà a Bergamo anche nel 2023: la prossima edizione, che si disputerà da martedì 13 a sabato 17 giugno, conferma con delle novità il passaggio in città nell’ultimo giorno della manifestazione, che cambia il percorso e si svolgerà per ben cinque i giorni in un viaggio di oltre duemila chilometri lungo le strade del nostro Paese.

«In occasione di Bergamo Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023, il passaggio di Millemiglia in città, voluto dalla nostra Amministrazione nello scorso mandato e sostenuto negli anni successivi, sarà più ampio del solito – ha dichiarato Loredana Poli, assessore allo Sport del Comune di Bergamo –. È previsto infatti un Trofeo della Città di Bergamo, di Regolarità, che si terrà lungo l’anello delle Mura Veneziane. Ci tengo a ricordare inoltre il progetto di sostenibilità che prevede la compensazione dell’anidride carbonica prodotta dalla manifestazione».

Tra le principali novità, oltre a quella che coinvolge la città di Bergamo, ci sono anche il passaggio in Piemonte e un arrivo di tappa nel cuore di Milano. La corsa si svilupperà fra Brescia, Roma e ritorno. Dopo essere partito da viale Venezia e aver accarezzato il lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima; la seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata (dove è prevista la sosta pranzo), Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma; la terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara nella spettacolare Siena, quindi proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma; il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la Freccia Rossa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara; nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la conclusione a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di viale Venezia e del pranzo di chiusura. In serata, l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la «1000 Miglia The Night» che concluderà l’intensa settimana.

La presentazione avvenuta oggi a Brescia è stata anche l’occasione per aprire le iscrizioni alla Mille Miglia: dal 13 ottobre al 13 gennaio 2023 ci si potrà candidare e l’eventuale accettazione sarà comunicata entro il 10 aprile. Per richiedere l’iscrizione, le auto dovranno essere in possesso, o aver richiesto, il certificato del Registro Mille Miglia e potranno essere ammesse solo dopo il suo ottenimento.